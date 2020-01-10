Защищая должников от коллекторов, Киев усугубил проблемы десятков тысяч украинцев

Верховная рада Украины одобрила новый законопроект «О защите прав и интересов должников при осуществлении деятельности коллекторов государственных и частных банков». Согласно основным положениям документа, отныне любой нерадивый заемщик сможет подать в суд на сотрудников отдельно взятого финансового учреждения, требующих «немедленного возвращения долга». По мнению независимых аналитиков, нововведение обречено на фиаско, и доказательством тому является провал соответствующего «проекта» в ряде украинских регионов. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отмечено в сопроводительной записке к указанному документу, получившему в украинском парламенте порядковый номер 2133, законопроект призван оградить граждан от «угроз, шантажа и других видов психологического давления на лиц, не имеющих возможности вовремя и с процентами платить по взятым кредитам». Ряд его положений обязывает ввести обязательное лицензирование фирм, занимающихся коллекторской деятельностью. Отныне «выбивать долги» со злостных неплательщиков смогут только те структуры, работники которых получили высшее образование, не были судимы и не страдают психическими заболеваниями. Более того, банки, пользующиеся услугами упомянутых фирм, несут полную ответственность за действия своих «подрядчиков».

Так называемый «пилотный проект» по реализации главных пунктов законопроекта 2133 недавно был запущен в Киевской области. Только за две недели эксперимента в органы правопорядка поступило до трех тысяч (!) жалоб в отношении коллекторов, которые вопреки здравому смыслу требуют от должников не только погашения «тела кредита» и полагающихся процентов, но и оплату штрафов.

«Я просто принимаю такие жалобы и регистрирую их, как учетчик, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН младший секретарь местной прокуратуры Алексей Задорожный. — Неужели власть имущие не отдают себе отчет в том, что в итоге эти жалобы будут пылиться в архивах или окажутся на помойке?»

Позицию Задорожного разделяет и его коллега из Черниговской области Татьяна С..

«Полиция стала регулярно передавать нам заявления на угрозы банковским должникам со стороны коллекторов. Например, в селе неподалеку такие коллекторы перерезали поголовье свиней у фермера, а старушке-неплательщице сожгли сарай, — сказала она. — Но ведь виновным в совершении этих преступлений грозят лишь минимальные сроки тюремного заключения. Я прекрасно понимаю, что официальный Киев хочет продемонстрировать свою заботу об определенной категории граждан, но такая забота может превратиться в «медвежью услугу».

По сути, уже превратилась. Так, в городе Смела (Черкасская область), некий коллектор довел до инфаркта пожилую пенсионерку, имевшую неосторожность пожаловаться на потенциального вымогателя в полицию. А в Сумах бывший банковский сотрудник путем похищения ребенка заставил должника переписать на финансовую организацию дом, дачу и автомобиль.

«Сейчас представители профильных комитетов в Верховной раде утверждают, что законопроект 2133 является поистине революционным документом, не имеющим аналогов в бывшем СССР, — сказал в комментарии ФАН киевский юрист Виктор Барчук. — Но авторы документа не учли главного: сегодня на Украине нет надзорных органов, способных эффективно контролировать деятельность тех же коллекторов. А соответствующие фирмы наверняка найдут «лазейки» в законодательстве для продолжения своей работы. Получается, защищая сограждан в этой сфере, Киев усугубил проблемы десятков тысяч должников по всей Украине».

На основе полной конфиденциальности сотрудник одной из 200 ныне действующих на Украине коллекторских компаний заявил Федеральному агентству новостей буквально следующее:

«Никому, даже Верховной раде, не удастся урезать нас в правах. По счетам нам рано или поздно заплатят все».

Тем временем в украинском сегменте Интернета местные финансовые учреждения проводят акции под общим названием «Погаси долги и живи без новых проблем». На сопутствующих форумах пользователей уверяют, что законопроект «О защите прав и интересов должников при осуществлении деятельности коллекторов государственных и частных банков» в силу не вступит никогда.