Министр Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с прописной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева во время общения с тверскими старшеклассниками согласилась с предложением на государственном и законодательном уровне закрепить написание с прописной буквы слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны». Как стало известно Федеральному агентству новостей, идею в разговоре с министром высказал ученик 51-й школы.

Васильевой понравилась идея школьника.

«Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход, — заявила Васильева, — я абсолютно согласна, что слово «Ветеран» надо писать с большой буквы».

Министр просвещения РФ в пятницу, 10 января, провела открытую лекцию для школьников, посвященную подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. Васильева рассказала, что всегда интересовалась этим периодом истории России как историк, и призвала сделать все возможное для создания наиболее полной картины событий Великой Отечественной войны.

«Я считаю нашим долгом, долгом историков и подрастающих историков, собрать все, что осталось, пока не поздно, потому что этот феномен человеческого духа и благородства должен стать общим достоянием», — сказала Васильева, выступая перед старшеклассниками.

Известно, что карьеру историка Васильева начинала в Институте российской истории при Академии наук России с должности младшего научного сотрудника, позже защитила докторскую диссертацию и заняла руководящую должность.

Лекция в Твери прошла в центре образования «Брусилово» — первой школе, открытой в 2020 году в рамках национального проекта «Образование».

Добавим, что инициатива тверского школьника при поддержке государственного деятеля теоретически может быть одобрена в соответствии с ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». По нему порядок утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации определяется правительством РФ.