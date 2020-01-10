Живущий в Австралии россиянин рассказал об уничтожающих континент пожарах

Канберра, 10 января. Петербуржец Кирилл Мамаев, живущий в Австралии последние шесть лет, рассказал о страшных лесных пожарах.

В университете Сиднея заявили, что в Австралии в результате пожаров погибли более миллиарда животных. Потери от быстро распространяющегося огня увеличиваются.

По словам Мамаева, небольшие пожары не страшны эвкалиптовым лесам. И местные жители как-то адаптировались к стихии. Но сейчас творится что-то по-настоящему страшное, уверен россиянин.

«Когда горит лес, все в дыму. Если ветер дует с континента, то дым заволакивает территории и дышать становится тяжело», — отметил Мамаев, его слова приводит издание «Петербургский дневник».

Во время пожаров австралийцам приходится надевать специальные маски. Многие люди не выходят из дома или гуляют только вдоль побережья, где меньше дыма.

Но от огня больше всего страдают не люди. Коалам, вомбатам, кенгуру, диким собакам и другим животным после разгула стихии негде жить. По словам Мамаева, волонтеры забирают животных с пепелища и отправляют в специальные приюты.

Многие известные люди мира призвали помочь в борьбе с пожарами в Австралии. Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала 25 млн долларов. Она также оставила в одном из отелей в Брисбене несколько пар обуви с автографом.

Напомним, что сильные пожары бушуют в Австралии уже несколько месяцев. Известно о 17 погибших, миллионы гектаров земли полностью выгорели. Стихия уничтожает не только лес, жилые дома, но и животных на заповедных территориях.