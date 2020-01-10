Преступное и опрометчивое убийство Сулеймани ускорило вытеснение США с Ближнего Востока

Москва, 10 января. Действия США на Ближнем Востоке приведут американцев к окончательной потере этого региона, убийство иранского генерала Касема Сулеймани только ускорило этот процесс. Такую позицию выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«На самом деле, уход американцев с Ближнего Востока уже начался, поскольку США практически вытеснены из Сирии, где за ними осталось только несколько анклавов — в частности, оккупированные нефтяные поля», — отметил он в интервью ФБА «Экономика сегодня».

По словам Шаповалова, процессы, которые сейчас происходят в регионе, свидетельствуют о том, что в ближайшие годы США покинут и Ирак, и Афганистан. Преступное и необдуманное поведение Вашингтона в связи с убийством иранского генерала стало событием, которое дополнительно ускоряет неминуемый для Америки процесс.

«Скорее всего, в ближайшее время процесс по потере американцами ближневосточного региона ускорится и усилится, из-за чего Штатам придется уйти из большинства стран Ближнего Востока. Фактически, это означает, что будет восстановлен «статус кво», который имел место до войны в Персидском заливе 1991 года, когда американцы сокрушили Ирак», — сказал Шаповалов.

Специалист уверен, что уменьшение активности США на Ближнем Востоке приведет регион к стабилизации, несмотря на то, что полностью Штаты его не отставят.

Ближневосточные государства воспринимают Америку при администрации Трампа как силу, с которой бессмысленно договариваться или в целом иметь дело, что подтверждает, в частности, судьба «ядерной сделки» с Ираном.

Политика действующего американского лидера основана на непоследовательности и противоречивости, объяснил Шаповалов, и он в своей манере продолжает ломать стереотипы в отношении дипломатии и внешней политики, совершая, в том числе, и прямые военные преступления и позиционируя себя в качестве глобального бизнесмена.

«Американская политика не является такой противоречивой, как кажется, и мы здесь наблюдаем наличие двух базовых идей. Первая — это идея американской империи, которая должна контролировать весь мир, а вторая — это идея неоизоляции, с которой Трамп пришел во власть, и которую разделяет значительная часть населения США», — пояснил эксперт.

По мнению Шаповалова, нынешняя американская внешняя политика строится на компромиссе между двумя идеями, и выливается в наблюдаемую геополитическую эскалацию.

Напомним, в ночь на 3 января при налете авиации США в Багдаде был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне сообщили, что приказ о ликвидации был лично отдан Трампом.

После гибели военачальника президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран никогда не забудет этого Вашингтону, и подчеркнул, что США еще не поняли, насколько серьезную ошибку допустили. Иранский парламент проголосовал за признание Пентагона террористической организацией.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди после гибели Сулеймани потребовал от парламента вывода из страны американских военных.