Эксперт Орлов заявил, что США совершили акт государственного терроризма, убив Сулеймани

Москва, 10 января. Только внутренняя политика США способна удержать американского лидера Дональда Трампа от роковых решений, в том числе по отношению к Ирану, заявил военный эксперт Владимир Орлов.

По его словам, американская сторона продолжит делать в мире только то, что соответствует ее интересам. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что США не ограничены международным правом и не сдерживают себя этим обязательством, указал эксперт. Единственное, что способно остановить Трампа от действий, которые могут принесли серьезные последствия, — оппозиция в США.

«Внутренняя политика США, которая заключается в борьбе внутренних элит, каким-то образом способна ограничивать аппетиты Соединенных Штатов. По сути, надежда только на это, а не на международное право», — сказал Орлов в беседе с «ПолитРоссией».

Эксперт, говоря об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, заявил, что после таких действий США можно считать террористами, поскольку командующий «Аль-Кудс» находился в Ираке с дипломатическим визитом и его во всем мире признавали значимой фигурой.

«Выражаясь простым языком, США совершили акт государственного терроризма, политическое убийство своего политического оппонента», — сказал военный эксперт.

Орлов также прокомментировал отказ США выводить свои войска из Ирака. По его мнению, американцы просто оккупируют территорию Ирака.

«С точки зрения устава ООН это международное преступление, которое, по сути, должно рассматриваться СБ ООН. Но как известно, этот орган на сегодняшний день парализован и не может принимать никакие важные решения. Это показывает всю зависимость международного права от внутренней политики США», — указал он.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в начале января после убийства Сулеймани под Багдадом. В ответ иранские силы нанесли удар по авиабазам США в Ираке.