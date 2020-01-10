Джабаров считает, что Иран не позволит военным США влиять на Ближний Восток

Москва, 10 января. Иран не позволит США властвовать на Ближнем Востоке, где обстановка существенно накалилась из-за решений Вашингтона. Такое мнение выразил российский сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, Тегеран надеется на выход американского военного контингента из региона, однако это маловероятно, учитывая стратегические интересы Вашингтона. В первую очередь, они связаны с запасами энергоресурсов. Кроме того, у США много глобальных союзников, в числе которых Саудовская Аравия, Израиль и ОАЭ.

Однако военному контингенту США, по мнению Джабарова, вряд ли удастся активно влиять на развитие ситуации в регионе. В качестве примера сенатор привел войну в Ираке. Тогда американцы попытались свергнуть Саддама Хусейна и создали на базе иракской армии группировку ИГ1 (запрещена в РФ), отметил Джабаров.

Сенатор уверен, что США не удастся разобщить иранский народ.

«Иранская армия достаточно хорошо подготовлена, и само иранское общество, несмотря на многие разногласия внутреннего порядка, во внешнем периметре совершенно консолидировано», — цитирует его NewInform.

Сенатор считает, что усиление военного присутствия США в Иране приведет к повторению ситуации в нынешнем Афганистане, где американцы вот уже несколько лет заняты лишь обороной своих баз.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства США командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Пентагон подтвердил, что атаковать этот район распорядился американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Страна первела ракетные войска в боевую готовность.

Минобороны РФ назвало убийство Сулеймани недальновидным шагом США, который приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.