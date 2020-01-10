Около 20 человек погибли при ударе КСИР по базе США «Айн аль-Асад»

Багдад, 10 января. По меньшей мере 20 человек были убиты и ранены в результате ракетных ударов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по американской базе «Айн аль-Асад» в Ираке. Об этом сообщила японская телевизионная сеть FNN со ссылкой на американский источник, передает Pars Today Russian.

«Американский источник сообщил японской телевизионной сети FNN, что по меньшей мере 20 человек были убиты и ранены в результате ракетного обстрела КСИР Ирана американской базы «Айн аль-Асад» в Ираке», — говорится в сообщении Pars Today Russian в Telegram-канале.

Отмечается, что новость поступила спустя несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по базе США в Ираке.

Напомним, ночью 8 января иранский КСИР провел первую фазу операции «Мученик Сулеймани», целью которой было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в Эрбиле. Эта операция стала ответом Тегерана на убийство Соединенными Штатами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, которое произошло 3 января.

Как сообщал источник в Корпусе стражей Исламской революции MEHR News Agenсy, по меньшей мере 80 американских военнослужащих были убиты и около 200 ранены. Командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, в свою очередь, заявил 9 января, что девять американских самолетов эвакуировали раненых на базы в Израиле, Иордании и в один из госпиталей в Багдаде. США при этом отрицают потери, заверяя через подконтрольные им СМИ и политиков, что были предупреждены об ударах заранее.