Политолог Маркелов назвал нефть и оружие главными мотивами США на Ближнем Востоке

Москва, 10 января. США пытаются управлять международным рынком нефти, разжигая конфликты на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу заявил политолог Сергей Маркелов.

Так он объяснил причину, по которой американцы на протяжении десятилетий не вылезают из этого региона, устраивая один военный пожар за другим.

«Не просто так они лезут в Сирию и Иран. Там большими буквами написано слово «Нефть». США понимают, что, залезая на Ближний Восток, они становятся манипулятором, игроком по части добычи, переработки нефти и ценообразования», — рассказал эксперт порталу «Слово и дело».

Еще одной причиной для бесконечной интервенции стало развитие военной сферы. Непрекращающиеся на Ближнем Востоке войны позволяют американский элите зарабатывать на разработке и производстве оружия, а также увеличивать военный бюджет.

При этом Маркелов выразил уверенность, что американцы никогда не признают своих ошибок, даже если они будут очевидны для всего остального мира. Вместо этого Вашингтон будет пытаться выдать свои поражения за победы, что полностью соответствует геополитической манере США.

Отметим, что с недавних пор США вывели основной контингент из Сирии, где он несколько лет находился незаконно, но лишь для того, чтобы усилить свое присутствие в Ираке. В настоящее время Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Ираном, апогеем которого стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани, скончавшегося при ударе ВВС США по аэропорту Багдада.