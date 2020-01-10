Бочкарева созналась в хранении наркотиков

Москва, 10 января. Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, задержанная осенью прошлого года с кокаином, полностью признала вину и раскаялась, попросив прекратить уголовное преследование и назначить ей судебный штраф. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Бочкарева еще на стадии следствия сама заявила ходатайство о прекращении дела и назначении ей штрафа. И следствие с ним согласилось, потому что она ранее не судима, вину признала, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести», — сказал собеседник ТАСС.

В конце декабря уголовное дело против актрисы, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков, было передано в Преображенский районный суд Москвы.

Позднее, по данным Федерального агентства новостей, следствие просило прекратить делопроизводство и назначить артистке судебный штраф. Как пояснили в пресс-службе суда, он либо согласится с постановлением, либо откажет и вернет материалы следствию для составления обвинительного заключения. Если будет принято решение о назначении Бочкаревой штрафа, она избежит уголовной ответственности.

Изначально задержанная актриса все обвинения в свой адрес отвергала, заявляя, что наркоскандалом ее пылись подставить. Однако впоследствии звезда сериала «Счастливы вместе» совсем исчезла из информационного пространства. «Федералпресс» сообщал, что Бочкарева дважды срывала эфир программы Андрея Малахова, посвященный ее задержанию, не являясь на съемки.