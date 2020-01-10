Депутат Морозов уверен, что США пытаются настроить Украину против Ирана в деле «Боинга»

Москва, 10 января. Вашингтон отрицает причастность американских военных к крушению самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном. США хотят своими манипуляциями настроить Киев против Ирана, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от США, Канады и Великобритании предоставить дополнительную информацию о крушении самолета. По словам Морозова, президент Украины соблюдает обычную практику, запрашивая информацию, в том числе у Ирана, а также у США, как у производителя «Боинга».

Депутат уверен, что американская сторона пытается политизировать все события на Ближнем Востоке. Не исключено, что действия США направлены на то, чтобы настроить Киев против Тегерана.

«Соединенные Штаты Америки в скором времени попытаются настроить Украину и в первую очередь Зеленского против Тегерана. Действовать они будут через развязывание информационной войны, выдавая данные, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований», ― заявил Морозов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Морозов не исключил, что Вашингтон будет оттягивать процесс предоставления информации о крушении «Боинга». На этом фоне США развернут информационную кампанию, основанную на голословных заявлениях.

«Не исключено, что дезинформация от Соединенных Штатов Америки обернется манипуляциями Вашингтона ради поддержания их основной версии – о виновности Ирана. К тому же кроме Украины они попытаются натравить на Иран и другие страны», — добавил Морозов.

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

По предварительной информации, самолет загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.