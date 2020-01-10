Астролог Кузнецова рассказала о глобальных последствиях затмения Луны

Москва, 10 января. Астролог Елена Кузнецова заявила, на кого повлияет частичное лунное затмение, которое произойдет в ночь на 11 января.

Жители России в предстоящую ночь смогут увидеть редкое астрономическое явление. Затмение будет продолжаться четыре часа и четыре минуты с 20.08 до 00.12 по московскому времени.

«Можно ждать снятия с руководящих постов людей, которые недобросовестно работали. Последствия затмения будут глобальными», пояснила Кузнецова, ее слова передает радио Sputnik.

По ее словам, затмения заканчиваются «напряженными аспектами». Это будет касаться и работы, и семейных отношений.

Астролог добавила, что сложная ситуация ожидается у людей, которые находятся на руководящих должностях. Среди них Раки, Овны, Весы.

Все конфликты, которые начались в период затмения, имеют далеко идущие последствия. К примеру, конфликт с начальством может привести к увольнению сотрудника в течение ближайших двух лет.

Это также касается личных отношений, лунное затмение может привести к расставанию с любимыми. Астрономическое явление оказывает влияние на людей даже спустя несколько дней после своего завершения.

Кузнецова подчеркнула, что некоторые последствия затмения могут проявиться не сразу, а в течение полугода.

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