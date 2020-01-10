Сирийская армия отразила атаку террористов в Идлибе — видео ФАН

Дамаск, 10 января. Отряды Сирийской арабской армии (САА), действующие в районе города Маарет ан-Нуман, отразили атаку террористов. Боевики напали на опорные пункты военных на окраинах деревень Самкат и Аль-Бурса на юго-востоке Идлиба.

Как сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей, террористические банды воспользовались для организации нападения сильным туманом, опустившимся на регион. Позиции САА в районе Самката и Аль-Бурсы были обстреляны из гранатометов.

Правительственные силы отразили атаку. В ходе вспыхнувшего боя был уничтожен начиненный взрывчаткой «джихад-мобиль», который попытались применить террористы. Кроме того, были подбиты две боевых машины боевиков. Часть нападавших была уничтожена, другие получили ранения.

Отразив атаку, силы САА нанесли точечные ракетные и артиллерийские удары по скоплениям террористов и их укреплениям. Правительственные войска продолжают продвижение в направлении города Маарет ан-Нуман, крупнейшего опорного пункта боевиков на юго-востоке провинции Идлиб.

Напомним, в ходе наступательной операции на юго-востоке Идлиба сирийская армия нанесла ряд крупных поражений террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзным группировкам. В ходе наступления части 25-й дивизии специального назначения САА (бывшие «Силы Тигра») смогли освободить несколько десятков населенных пунктов и крупный город Джарджаназ.

Напомним, вчера по согласованию с российской стороной армия Сирии ввела режим прекращения огня на территории провинции Идлиб. Несмотря на это, уже сегодня утром террористы осуществили несколько провокаций против правительственных сил, а сегодня попытались перейти в нападение под прикрытием тумана.