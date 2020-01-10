Два украинца могли быть причастны к взрыву «Боинга-737» в Иране

Катастрофа украинского самолета «Боинг-737» 8 января под Тегераном продолжает обрастать загадочными подробностями. Некоторые из них выглядят крайне подозрительно — и при этом противоречат сразу нескольким версиям крушения: от пожара двигателей до поражения ракетой ПВО. А вот в версию о сознательном саботаже и взрыве бомбы на борту такие факты вполне укладываются.

Федеральное агентство новостей обращает внимание на некоторые подробности случившегося и надеется, что следственные органы также пристально изучат их.

Что уже известно

Напомним вкратце фактическую канву катастрофы, известную из официальных сообщений.

В ночь с 7 на 8 января 2020 года Иран произвел пуск ракет, целями которых являлись американские базы в Ираке. Первая из них, «Айн Аль-Асад», была атакована между 01:30 и 02:30. Вторая, расположенная возле Эрбиля, получила свой залп иранских ракет в 04:00. Таким образом, все свои ракеты Иран запустил еще до того, как украинский «Боинг-737» оказался на ВПП аэропорта Тегерана. Где он, кстати, вообще не должен был оказаться.

Дело в том, что сразу после первого удара Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило рекомендацию — полностью прекратить полеты гражданской авиации над Ираном. Такого рода рекомендация является уведомительной, однако большинство авиакомпаний мира рассматривают ее как действительную — и строго выполняют ее ограничения.

Тем не менее, в 05:15 8 января самолет «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший по маршруту Тегеран—Киев, закончил посадку пассажиров и начал подготовку к взлету. Вылет должен был производиться в западном направлении — в том самом, которое было за несколько часов до этого использовано Ираном в качестве коридора для запуска своих ракет. По неизвестным пока причинам авиакомпания проигнорировала запрет FAA.



Также остается неясной причина фактической задержки рейса: пилоты объявили готовность к вылету лишь через полчаса — в 05:45. Фактический вылет украинского борта зафиксирован вообще в 06:12, а исчезновение с радаров — в 06:18.

Чуть раньше этого момента, около 06:15, когда лайнер находился на высоте 2416 метров при скорости 509 км/ч, с ним оборвалась радиосвязь, и был потерян сигнал передатчика-транспондера ADS-B. Это может говорить о том, что катастрофическое разрушение конструкции наступило в хвосте, так как именно в этой, самой безопасной части самолета расположены системы радиосвязи и транспондеры.

Экипаж воздушного судна, судя по предварительным данным, еще около двух минут пытался перевести самолет в управляемое снижение. Однако опыт пилотов, имевших к моменту катастрофы 7600 и 12 000 часов налета, не помог. Самолет окончательно потерял управление и около 06:18 разбился между городами Паранд и Шахрияр, в 20 километрах от Тегерана. При падении лайнера никто не выжил.

«Лишний» пассажир

Опубликованные списки пассажиров рейса PS752 с самого начала имели неточности. Сперва украинская сторона заявила о 176 или 177 погибших — 167 (168) пассажирах и 9 членах экипажа. Цифры корректировались, при этом спорили между собой не СМИ, а ведомства самой Украины — данные расходились у МИД и СНБО этой страны.

Интереснее другое: по версии СНБО, два человека из 169 зарегистрированных на рейс якобы не сели в самолет. Одним из не попавших на злополучный рейс стал украинский гражданин Андрей Бузаров, который называет себя в Facebook «адвокатом, международным обозревателем, политическим аналитиком и телеведущим». Здесь-то и начинаются странности.

Прежде всего, спасение Бузарова выглядит «двойной случайностью». В силу того, что Киев для пассажиров рейса МАУ был лишь пересадкой на пути в Канаду, в списках его пассажиров числилось всего три украинских гражданина, зато 138 пассажиров были гражданами или резидентами Канады, а еще 82 человека — гражданами Ирана. Это фактически делало самолет «иранско-канадским», но спасся именно украинец Бузаров.

Объяснение своего спасения он изложил так:

«4 января, когда я пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 января, а не на 8, так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ».

Фактически Бузаров заявляет, что сделал такой выбор из финансовых соображений. Однако тут же признается, что это повлекло для него дополнительные расходы, так как он был вынужден оплатить дополнительный день в отеле.

Заметим, что компоновка погибшего самолета была 186-местной — то есть свободные места 8 января еще оставались. То есть Бузаров мог попросту врать о «дорогих» билетах на этот рейс.

На этом его версии задержки не кончаются: впоследствии Бузаров начнет неуклюже оправдываться, заявив, что задержался на день, чтобы «посмотреть на достопримечательности столицы Ирана». Пусть и без злополучного «шпиля», но получилась калька с известной истории об одной туристической поездке в Солсбери.

Интересна и биография украинского «героя». Он — выпускник дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. В совершенстве владеет украинским, русским, арабским, английским, французским, итальянским, испанским, немецким и греческим языками.

Известна и его политическая позиция — в медийном пространстве Бузаров всплыл после Евромайдана и начала вооруженного конфликта в Донбассе, внезапно заняв открыто прокиевскую позицию, хотя сам он являлся уроженцем Донецка.

В общем, как ни крути, с обреченного борта спасся не кто-нибудь, а видный апологет Евромайдана и украинской версии «войны с Россией», в контексте которой особую роль играет катастрофа рейса MH17. Чудесное спасение! — если, конечно, Бузаров не знал чего-то заранее. Ведь полиглот, владеющий сразу девятью языками, — находка для любой спецслужбы.

Погибший свидетель

На этом странности с катастрофой «Боинг-737» в небе над Тегераном не заканчиваются. Большой интерес представляет фигура одной из двух погибших украинок. Это Елена Малахова, 1981 года рождения.

Малахова была директором украинской авиакомпании «Скайавиатранс». 6 августа 2019 года украинский самолет Ил-76 с бортовым номером UR-COZ, принадлежавший «Скайавиатрансу», был обстрелян ракетами в аэропорту ливийского города Мисурата, что привело к его практически полному уничтожению. За две недели до этого еще два украинских Ил-76 с бортовыми номерами UR-CMC и UR-CRN были таким же образом уничтожены на авиабазе «Аль-Джуфра» в Ливии.

По итогам этих атак украинский МИД был вынужден заявить, что «власти Украины не отправляли в Ливию ни гражданские, ни военные самолеты — все уничтоженные Ил-76 принадлежали частным лицам». Якобы у этих громадян «есть право предоставлять услуги в рамках украинского и международного законодательства».

Суть таких услуг, для осуществления которых пришлось угробить сразу три Ил-76, секретом не была: судя по месту прибытия, эти военно-транспортные самолеты использовались Украиной для поставок вооружений террористическому «Правительству национального согласия» Ливии.

«Частные лица», в том числе и погибшая 8 января директор «Скайавиатранса», были лишь удобным прикрытием этой грязной схемы. Прикрытием, которое так удачно погибло — и уже не сможет свидетельствовать против тех персон в Киеве, кто отдал санкцию на продажу «черного» украинского оружия террористам в Ливии.

Бомба на борту?

Пока в катастрофе украинского «Боинг-737» больше вопросов, чем ответов. Но одно очевидно: версия о катастрофическом разрушении лайнера из-за постороннего воздействия является неудобной для всех. Особенно когда речь идет о самолете, который проходил техническую проверку за два дня до катастрофы и чей возраст составлял 3,5 года. Однако именно эти версии могут объяснить, почему борт все-таки погиб.

Версия о саботаже подразумевает установку вредоносного устройства как раз в момент последнего обслуживания лайнера. В таком сценарии возможно даже использование часового механизма максимально простого свойства — вплоть до мобильного телефона. Короткий период между техпроверкой и крушением в этом варианте также становится понятен — о планах возвращения Елены Малаховой в Киев на ее родине наверняка было известно заранее.

Попытка Запада запоздало пропихнуть в СМИ версию об «иранской ракете» в этом случае тоже становится логичной. Ведь в случае саботажа с украинской стороны об этом вряд ли знали в Вашингтоне, поэтому вначале США с Ираном пытались не ссориться. Вот почему в первые несколько часов после трагедии все в один голос, включая глобальные СМИ и канадские спецслужбы, утверждали, что лайнер упал из-за «технической неисправности». Лишь после того, как Дональд Трамп предложил Тегерану «жить дружно», а тот достаточно резко отверг предложение, пошла команда «мочить персов из всех орудий».

Ясно и то, что теперь ни США, ни Украина не заинтересованы в объективном расследовании катастрофы. Это уже нашло отражение в позиции Ирана, который настаивает на расшифровке «черных ящиков» PS752 под его контролем и требует непосредственного участия в расследовании. Как показывает печальный опыт рейса МН17, сбитого над Донбассом, эта предосторожность выглядит не лишней.

Напомним, что во время расследования катастрофы МН17 в подобной ситуации оказалась Малайзия, которая спустя пять лет фактически признала: Украина все это время настаивала на односторонних обвинениях в адрес России, одновременно пытаясь всячески скрыть реальные доказательства участия в инциденте украинских военных.

Натовская ракета как неудобный пример

Как показывает практика, в случае перевода расследования в «удобную» юрисдикцию, например на Украину, мы можем и вовсе никогда не узнать правды. Не верите? Приведем наглядный пример.

27 июня 1980 года авиалайнер DC-9 итальянской авиакомпании Itavia выполнял внутренний рейс IH870 по маршруту Болонья— Палермо. Через 51 минуту после взлета он рухнул в Тирренское море в 25 километрах от острова Устика, унеся жизни всех находившиеся на борту людей — 77 пассажиров и четырех членов экипажа.

Расследование вскоре показало, что техническая неисправность или столкновение с другим самолетом не могли быть причиной катастрофы. Попадание в самолет ракеты или взрыв бомбы остались единственными объяснениями, причем факты свидетельствовали в пользу обеих версий. Однако комиссия по расследованию выпустила итоговый отчет, в котором говорилось, что падение рейса IH870 произошло из-за взрыва «неустановленного происхождения».

Сделано это было с ясной целью: в то самое время и в том же районе Тирренского моря истребители из нескольких стран НАТО преследовали ливийский МиГ, который, пытаясь уклониться от радиолокационного контроля, пролетел рядом с рейсом IH870. Судя по всему, выпущенная одним из натовских истребителей ракета и захватила головкой самонаведения рейс IH870, после чего у самолета авиакомпании Itavia не было ни единого шанса на спасение.

Косвенно об этом свидетельствовали последние сообщения на ленте самописца, найденного во время второго расследования, на котором настояли родственники жертв итальянской катастрофы. В самом конце записи следователи услышали, как первый пилот прокричал второму: «Guarda!» («Смотри!»). Вначале следователи решили, что командир увидел ракету и хотел сообщить об этом второму пилоту. Однако впоследствии эту версию отвергли — ровно по тем же политическим причинам, крайне неудобным для Италии и других стран НАТО.

Итог? К началу 2000-х годов было назначено уже третье расследование катастрофы рейса IH870. В 2008 году бывший президент Италии Франческо Маурицио Коссига заявил, что авиалайнер был сбит ракетой, запущенной с французского истребителя.

В 2013 году на судебном слушании, посвященном финансовой ответственности за крушение IH870, Верховный суд Италии вынес распоряжение о выплате 100 миллионов долларов семьям погибших — беспрецедентной по объему компенсации. Слушания велись в закрытом режиме, после окончания третьего расследования правительство Италии отказалось публиковать отчет.

Таким образом, если расследование катастрофы PS752 уйдет к Украине или к другим заинтересованным странам, мы можем и не узнать всей правды о том, кто на самом деле стоит за гибелью «Боинг-737».