Москва, 10 января. Одобрение российско-турецкой инициативы по перемирию в Ливии со стороны командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара является дипломатическим успехом Москвы. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«Инициатива России по прекращению боевых действий в Ливии поддержана Хафтаром, и это можно считать успехом, как российской дипломатии, так и общего процесса по разрешению долговременного ливийского кризиса», — сказал Борис Долгов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

При этом он отметил, что для урегулирования ситуации в Ливии нужно приложить значительные усилия. По словам Долгова, если ЛНА Хафтара действительно является армией, то группировки, на поддержку которых опирается так называемое Правительство национального согласия Ливии, действуют совершенно иначе: они разрозненны и периодически сходятся в столкновениях друг с другом. Долгов подчеркнул, что это важные детали, которые необходимо учитывать.

«Но, в целом, можно констатировать, что перед нами серьезный успех российской дипломатии, который является важным шагом в урегулировании ливийского конфликта», — резюмировал эксперт.

Ранее ЛНА Халифы Хафтара приветствовала российско-турецкую инициативу о прекращении огня в Ливии. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление 8 января, в ходе которого отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия Ливии было сформировано в 2015 году при поддержке Запада. По факту эта искусственно созданная структура, возглавляемая Файезом Сарраджем, состоит из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года в Ливии. В составе данных бандформирований, как сообщалось, действуют террористы запрещенных в России организаций «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.