Ялта, 10 января. Россия за последние годы многое сделала для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, а также для их дальнейшей интеграции в страну. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Ялты.

«Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался», — отметил глава государства.

По его словам, ключевым направлением стало расширение магистральной инфраструктуры. Крупные инфраструктурные проекты, вроде строительства крымского моста и аэропорта, стали базой для дальнейшего развития региона. Кроме того, они дали толчок для развития деловой активности, позволили создать новые рабочие места и повысить туристическую привлекательность полуострова.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускают ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.