Малькевич и Манукян считают, что российские соцсети должны вытеснить Facebook и Twitter

Отказ представленных в России западных интернет-гигантов, в том числе принадлежащих США социальных сетей выполнять требования российского законодательства напрямую нарушает безопасность Рунета и его независимость от чуждых влияний, считают эксперты.

Помимо прямых угроз национальной безопасности (как правило, незаконные протестные акции координируются через западные ресурсы, кроме того американские интернет-гиганты прямо замешаны во вмешательстве в российские выборы), такие соцсети как Facebook и Twitter буквально терроризируют российских пользователей при помощи незаконных блокировок, что является откровенным проявлением идеологической цензуры (прямо запрещенной законодательством РФ). Причем цензура в Facebook и Twitter имеет строго избирательный характер, жестко ориентированный на русскоязычных пользователей, взгляды которых не нравятся американским кураторам сетей. Особенно злит американцев патриотическая повестка российских пользователей, такие посты сразу попадают «под колпак» и могут стать причиной блокировок без объяснения причин, но по явно русофобским основаниям.

При этом никакие попытки как-то объясниться с администраторами и владельцами соцсетей ни к чему не приводят, блокировки никто отменять не собирается. Об этом Федеральному агентству новостей неоднократно рассказывали многие респонденты, в том числе колумнисты ФАН — глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич и член совета по СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

Манукян, которого заблокировали в Twitter за поздравление подписчиков с годовщиной освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, прекрасно знает, как бесперебойно работает механизм преследования россиян по надуманным предлогам.

Именно поэтому, по его мнению, российские социальные сети должны как можно скорее занять в Рунете нишу недобросовестных конкурентов из США, которым давно уже пора указать на дверь. Наши «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут поучиться у западных «коллег» полезному, но ни в коем случае не брать на вооружение то плохое, что Facebook и Twitter пытаются насаждать в нашей стране, уверен Манукян.

Поэтому блогер был неприятно поражен, когда российская соцсеть «Одноклассники» весьма оригинально «поздравила» его с Рождеством, без предупреждения и без объяснений удалив его страницу после поста про Аллу Пугачеву и новогоднюю телевизионную программу (не иначе, кто-то из излишне рьяных поклонников примадонны нажаловался). Но, благодаря заступничеству Александра Малькевича, который поднял в Интернете целую бучу, через сутки «Одноклассники» вернули Манукяну его аккаунт.

Это хороший знак: в отличие от американских соцсетей, «Одноклассники» показали пример адекватной реакции на критику, отмечает блогер. По словам собеседника ФАН, быстро разобраться в ситуации помогло именно вмешательство Александра Малькевича, который написал о вопиющей ситуации в своем Telegram-канале.

«Последний пост Манукяна в ОК был с заголовком «Время Пугачевой прошло» и посвящен новогодним ТВ-огонькам. Это теперь запретная тема?! Ну, и добавлю свое любимое: группы и сообщества, посвященные деятельности подонка — (фигуранта уголовного дела в РФ. — Прим. ФАН) украинского пранкера Вольнова — «ВКонтакте» существуют вполне открыто и спокойно», — написал глава ФЗНЦ.

Малькевич напомнил администрации «ВКонтакте» (которой принадлежат и «Одноклассники»), что блокировать материалы, нарушающие российское законодательство, не их прихоть — мол, хочу — реагирую, хочу — нет, а прямая обязанность.

В комментарии ФАН Вадим Манукян с юмором высказался по поводу неожиданных для него действий российской соцсети.

«В первые секунды я отреагировал на всю эту историю с юмором, в стиле: «баба с возу — кобыле легче». У меня всего один вопрос к администрации «Одноклассников». То, что произошло с моим аккаунтом, — это акт цензуры? Напомню, если вдруг администрация этой соцсети забыла: в пункте пять статьи 29 Конституции РФ написано: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». «Одноклассники» должны соблюдать законодательство РФ, а не заниматься самодеятельностью», — отметил Манукян, поблагодарив Александра Малькевича за поддержку.

«Пока мы вместе с Фондом защиты национальных ценностей боремся за наши права с американскими соцсетями, которые «без суда и следствия» удаляют и блокируют аккаунты публичных людей из России, хочется думать, что внутри страны у нас надежный тыл. Считаю, что российские соцсети должны показывать пример в соблюдении законов РФ. Так что жду извинений от «Одноклассников» и надеюсь, что подобное не поворотится».

По словам собеседника ФАН, российским социальным сетям, таким как «ВКонтакте» и «Одноклассники», следует строго придерживаться российского законодательства, а не слепо копировать политику ресурсов из США.