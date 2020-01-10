Самонкин считает, что дипломатия Путина наставила Турцию на конструктивный путь по Ливии

Москва, 10 января. Грамотная дипломатия президента РФ Владимира Путина на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом привела к тому, что Анкара встала на конструктивный путь в ливийском вопросе. Об этом заявил президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.

Президенты 8 января на фоне запуска газопровода «Турецкий поток» провели переговоры, по итогам которых отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года. Лидеры двух стран призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия в ночь на 12 января.

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара приветствовала российско-турецкую инициативу о прекращении огня.

Самонкин считает, что Анкара решила пойти навстречу Москве по вопросу урегулирования ситуации в Ливии именно благодаря грамотной дипломатии президента РФ.

«Турецкое руководство понимает, что с Москвой лучше не ссориться, а дружить. В том числе и по Ливии», — цитирует эксперта Nation News.

Политолог уверен, что в скором времени будет сформирована дорожная карта по Ливии, которая запустит процесс стабилизации обстановки в регионе.

«С Турцией очень сложно вести диалог, там много противоречий. Переговоры были сложными, но наша дипломатия в данной ситуации была правильной», — заключил политолог.

Напомним, в африканском государстве продолжаются боестолкновения, которые провоцируют террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Военнослужащие ЛНА с 2014 года ведут контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

В апреле текущего года ЛНА перешла к новому этапу операции ― освобождению Триполи и северо-запада страны от боевиков ПНС Ливии, которое уличили в связях с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.