Премьер Ирака потребовал от Помпео прислать людей для работы над выводом войск

Багдад, 10 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео прислать представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьера.

Отмечается, что вечером 9 января между представителями двух стран состоялся телефонный разговор. Иракский премьер и американский госсекретарь обсудили последние события на Ближнем Востоке и желание различных сторон «не допустить эскалации и перехода в открытую войну».

Махди заявил, что Вашингтон должен отправить в Ирак своих представителей, чтобы обеспечить выполнение решения иракского парламента о безопасном выводе иностранных войск. Кроме того, он отметил, что Багдад желает сохранить «лучшие отношения с соседними и дружественными странами».

Помпео, в свою очередь, подчеркнул, что США уважают суверенитет Ирака.

Требование об уходе американских военных к парламенту Ирака лично выдвинул Махди после того, как США на территории государства уничтожили командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Нападение на иранского военачальника Багдад расценил как нарушение условий размещения американских сил. Депутаты проголосовали за вывод американских войск с территории страны.