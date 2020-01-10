МИД РФ без рассмотрения вернул Украине ноту из-за посещения Путиным Крыма

Москва, 10 января. Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло поступившую от Украины ноту протеста из-за посещения президентом РФ Владимиром Путиным Крыма, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ сообщили, что в ведомство поступила очередная нота протеста от украинской стороны в связи с посещением Путиным учений Северного и Черноморского флотов России, которые проходили в крымской акватории. Дипломатическое ведомство вернуло украинской стороне ноту без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста.

Глава российского государства и другие официальные лица России не должны согласовывать свои поездки по России с иностранными государствами, это относится к Крыму и Севастополю, указали в министерстве.

«Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД России.

Украина до сих пор не может признать результаты референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент РФ констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.