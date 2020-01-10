Как либеральные СМИ скрыли жертвы после удара Ирана по военным базам США

Прозападные российские и зарубежные СМИ, вроде «Медузы», «Би-Би-Си», «Новой Газеты», «Радио Свободы» (иноагент), и другие издания с удовольствием смаковали во всех подробностях смерть россиян в Дейр-эз-Зоре в феврале 2018 года, превознося мощь американской армии. Но как только в Ираке из-за ракетного обстрела Ирана погибли военные США, те же либеральные новостные ресурсы будто по указке организовали информационную блокаду, предпочитая «тактично молчать» о потерях Соединенных Штатов. Представляем наглядное сравнение освещения двух инцидентов в СМИ для демонстрации аморальности журналистов, радующихся гибели собственных сограждан.

Ракетный обстрел баз США в Ираке

ВВС США 3 января нанесли авиаудар по территории аэропорта Багдада. Объект нападения — колонна автомобилей, в одном из которых находился Касем Сулеймани — генерал, глава иранского военного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В результате авианалета военачальник погиб. Учитывая, что Касем Сулеймани в Иране считается национальным героем, его убийство вызвало острую реакцию Тегерана. Руководство страны заявило о намерении отомстить США за акт агрессии и санкционировало операцию «Мученик Сулеймани», в рамках которой КСИР обстреляло американские базы в Аль-Асаде и Эрбиле на территории Ирака баллистическими ракетами.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал удар Тегерана по базам в Ираке.

«Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нацелившись на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц», — говорится в заявлении главы МИД Ирана.

Атака Тегерана привела к серьезным разрушениям инфраструктуры американских баз, потерям техники и человеческим жертвам. Информационные агентства RT и РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал PressTV сообщили, что в результате ракетной атаки погибло 80 человек и еще 200 получили ранения. Телеканал «Рен-ТВ» сообщил об уничтожении американского самолета. Позднее военный эксперт, автор книги «Персидский бастион», специалист по Ирану Юрий Лямин опубликовал спутниковые снимки компании PlanetLabs и Института международных исследований Мидлбери в Монтерее, на которых видны повреждения базы «Айн-аль-Асад».

На снимках отчетливо видны разрушенные здания, поврежденные взлетные полосы, уничтоженные ангары, а также тентовые укрытия. Военный эксперт предположил, что осколками от взрывов ракет могли быть также повреждены расположенные на базе вертолеты. Учитывая масштаб повреждений всего одной базы, вполне можно поверить в правдивость данных иранского СМИ, сообщающего о гибели 80 человек.

9 января 2020 года о потерях США заявил и командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде. По словам военачальника, после обстрелов были зафиксированы авиаперелеты в регионе. Девять американских самолетов транспортировали раненых в Израиль, Иорданию и Багдад. Более того, 10-й самолет — медицинский Boeing C-17A — был замечен 8 января всего через несколько часов после ракетного удара Ирана. Некоторое время лайнер летел с выключенным транспондером и позволил себя обнаружить только в турецком воздушном пространстве. Транспортник вылетел из Багдада в Германию. Борт приземлился на авиабазе США «Рамштайн».

Однако первые лица в Соединенных Штатах, официально комментируя инцидент, не признали, что в ходе ракетного обстрела погибли американские военные.

«Все хорошо! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире!» — отметил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Позднее, во время публичного выступления, глава государства заявил об отсутствии жертв со стороны американского контингента в Ираке.

Одновременно с официальными комментариями Пентагона и первых лиц государства в США была развернута медийная кампания, изобилующая «выхолощенными статьями» с одним главным тезисом: пострадавших американцев нет. FoxNews, CNN со ссылкой на неназванные дипломатические источники, The Washington Post сообщили, что Америка знала о готовящемся ударе из разведывательных данных, а также из сообщения от Багдада, который ранее получил информацию о ракетном нападении напрямую от Ирана.

В итоге на данный момент создано две информационные повестки. Первая ведется крупными российскими и ближневосточными СМИ — РИА ФАН, РИА Новости, PressTV, опирающимися на данные иранских официальных источников, военачальников, аналитических ресурсов и заявления Тегерана. Вторая сформирована на основе анонимных источников с подачи пропагандистских изданий США — FoxNews, CNN, The Washington Post — и санкционирована Вашингтоном.

Информационная блокада прозападных и либеральных СМИ в РФ

В контексте сложившейся обстановки интересно то, какую сторону выбрали прозападные либеральные российские СМИ. Как будто по указке «сверху» ряд изданий отказался от плюрализма мнений, изложения достоверных фактов, проверки источников и начал ретранслировать по ситуации в Ираке позицию американских телеканалов и информагентств.

Издание «Медуза», освещая события 8 января, делала упор на то, что американские военные не пострадали, а у Америки — все хорошо. Позднее информационный ресурс сделал отсылку к официальным иранским СМИ, сообщающим о 80 погибших. Однако редакция не забыла «повесить ярлык», что информация иранских СМИ опубликована якобы для «внутреннего потребления», то есть является пропагандистским продуктом для иранского общества. Таким образом, журналисты сделали информацию о погибших американцах неправдивой и несущественной для российского читателя.

Вслед за американскими СМИ российские филиалы изданий «Би-Би-Си», «Радио Свобода», «Голос Америки», а также The Bell также опубликовали «стерильные материалы» об отсутствии жертв вкупе с информацией об осведомленности американцев о нанесении ракетного удара. В них не было упоминаний о транспортировке раненых в Израиль, Иорданию и Германию.

Не отстала и «Новая Газета», опубликовав статью, в которой было вычурно подчеркнуто, что американцы «вовремя» успели попрятаться в бункеры.

«Тактичное молчание» о погибших американцах наводит на мысль, что зарубежные и прозападные либеральные СМИ намеренно создали информационную блокаду, чтобы читающая их аудитория не получала «неправильную» информацию.

«Либеральные пляски на смерти» россиян

Почему мы заостряем внимание на освещении темы ракетного обстрела баз США в Ираке либеральными СМИ? Дело в том, что с журналистской точки зрения, военная тематика, сопряженная с новостями об идущих боях, погибших участниках столкновений, возможных обострениях конфликта, популярна у читателей и зрителей. Чем больше подробностей и уникальных материалов, тем больше просмотров и выше социальный рейтинг издания. Все указанные выше СМИ регулярно освещают боевые действия, а то и вовсе проводят специализированные расследования, стараясь раскрыть как можно больше деталей. Однако инцидент с погибшими американцами такого энтузиазма у либеральных изданий не вызвал. СМИ «аккуратно самоустранились», ограничившись «стерильными статьями».

Показательным примером того, с какой «любовью» либеральные СМИ относятся к военным конфликтам, особенно с участием России или ее союзников, может послужить освещение событий 7 февраля 2018 года, когда американская авиация нанесла удар по позициям проправительственных сил в сирийском населенном пункте Хшам, боровшихся с ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. США использовали бомбардировщики B-52, тяжелые ударные самолеты AC-130, вертолеты AH-64, а также дроны и истребители. В течение трех часов американцы наносили удары по бронетехнике и артиллерии сторонников президента Сирии Башара Асада. Основная часть группировки, поддерживающей президента САР, была уничтожена.

В ходе анализа инцидента было установлено, что среди убитых были российские добровольцы, отправившиеся в Сирию бороться с терроризмом. Согласно данным, озвученным председателем «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андреем Трошевым, в ходе столкновения погибло 14 россиян.

Либеральные СМИ трактовали информацию иначе. И, как в случае с ракетной атакой Ирана на американские базы, поддержали западную информационную повестку, основанную на анонимных и подозрительных источниках, вбросах, фейках и сообщениях пропагандистских ресурсов, утверждающих, что в Сирии погибли сотни бойцов ЧВК «Вагнера». Число погибших постоянно менялось: то было убито 50 россиян, то 200, а то и все 300. Количество ограничивалось лишь фантазией пропагандистов. «Новая Газета», «Медуза», Currenttime (иноагент), «Радио Свобода», Znak и другие устроили не просто «пляску на телах» погибших россиян, а аморальную и циничную вакханалию — с обгладыванием костей и довольным причмокиванием. Вакханалию, которая продолжалась почти год.

Редакция «Медузы» распространила недостоверные сведения и 13 февраля выпустила новость о том, что в Сирии якобы погибло 217 россиян, со ссылкой на заявление атамана Олега Сурнина.16 февраля 2018 года издание опубликовало подкаст, в котором журналисты Алексей Пономарев, Евгений Берг, Павел Каныгин из «Новой Газеты» и Денис Коротков (тогда еще из «Фонтанки») обсудили гибель россиян в Сирии. С издевательским подтекстом представители оппозиционных и либеральных СМИ, признав наличие шквала непроверенной информации из анонимных источников, рассуждали о том, как «америкосы в пух и прах разнесли россиян, положив полторы сотни бойцов». Фактически умерших россиян клеймили, считая их авантюристами из ЧВК, слабоподготовленными и вообще людьми, не состоявшимися в жизни. Не посчитали журналисты чем-то зазорным и аморальным сымитировать «коитус» сил США с российскими добровольцами и проправительственными подразделениям, использовав вульгарный жест — прихлопнув ладошкой по кулаку. Представители оппозиционных СМИ также охарактеризовали россиян как жертв пропаганды, которым долгое время внушали слабость американской армии.

В мае 2018 года «Медуза» опубликовала статью под названием «Американцы 15 минут просили остановить наступление» со ссылкой на The New York Times. В обнародованном материале журналисты, не испытывая каких-либо моральных терзаний, открыто дали понять, что россияне — не ровня американцам. В главе «Последствия» читателям объяснили фатальность столкновения российских добровольцев с армией США.

Издание Znak не нашло ничего лучше, чем сравнить погибших граждан РФ с обычными свиньями.

Отдельно стоит отметить зарубежное издание The New York Times, которое подготовило «почасовое расследование». Публикацию поддержали и российские оппозиционные СМИ, в том числе Currenttime («Настоящее Время»). «Радио Свобода» и вовсе снизошла до фантазий с выкладыванием аудиозаписи от лица якобы командира одной из групп ЧВК «Вагнера». Во многих публикациях россияне представлены в роли быдла и мяса, готового за деньги пойти на убой.

Можно ли сейчас представить, что западные и проамериканские, а также российские либеральные СМИ подготовят почасовой разбор ракетного обстрела баз в Ираке, расскажут о том, как разрывало солдат, и охарактеризуют военнослужащих как мясо? Вопрос риторический.

Однако лидерство по издевательству над смертью россиян принадлежит «Новой Газете». Обозреватель Павел Фельгенгауэр 20 февраля 2018 года опубликовал заметку под названием «Разгром», в которой унизил РФ и воспел американскую мощь.

«Американцы расстреляли с воздуха грозного «Вагнера», а у самих потерь — один легкораненый курдский ополченец», — смакуя смерть россиян, написал Фельгенгауэр.

По мнению обозревателя, победа американцев была настолько ошеломительной, что те даже сами ее постеснялись.

«Те, кто планировал операцию, проявили дремучую некомпетентность: американские военные уже много лет предпочитают вести общевойсковой бой, как наступательный, так и оборонительный, во тьме, поскольку у них лучшее в мире комплексное ночное оборудование», — восхитился силой США обозреватель «Новой Газеты».

Нацпредатели?

Разница в освещении гибели американцев в Ираке и россиян в Сирии — налицо. Позиция либеральных редакций лишний раз подтверждает, что множество оппозиционных изданий в РФ работает в западной повестке и имеет явный антироссийский уклон с намерением подорвать доверие жителей страны к власти и дестабилизировать ситуацию в обществе.

Почему США выгодно развертывание медийной кампании по сокрытию количества жертв ракетного обстрела в Ираке — понятно. Растиражированная информация о количестве погибших актуализировала бы вопрос эффективности американской военной техники. В таком случае бравое заявление Дональда Трампа «Все Хорошо!» стало бы походить на известную саркастическую французскую песню композитора Поля Мизраки в соавторстве с Шарлем Паскье и Анри Аллюмом — «Все хорошо, прекрасная маркиза». Американскому президенту было бы непросто объяснить военным партнерам «сущий пустяк»: почему современные и разрекламированные комплексы ПРО «Патриот» или «Стингеры» при наличии современных комплексов РЛС и систем оповещения о ракетном нападении не смогли сбить все баллистические ракеты Ирана — Zolfaghar (модификация Fateh-313) и Qiam. Ракеты по сути не являются ультрасовременными и сконструированы на основе советских боеприпасов прошлого столетия. Кто станет покупать американское оружие? Потому и была предпринята попытка максимально распространить дезинформацию и скрыть детали.

В сложившейся ситуации есть ряд вопросов, ответов на которые пока что нет. Почему российские редакции считают нормальным занимать проамериканскую позицию и смаковать смерть собственных сограждан? Почему «убивать еще раз россиян» на страницах газет и при этом защищать американцев не считается предосудительным в либеральном журналистском сообществе? И почему оппозиционные СМИ варварское убийство Касема Сулеймани Америкой не считают точно таким же терактом, которые устраивают радикальные исламисты?

1 Организация запрещена на территории РФ.