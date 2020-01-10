Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройности и красоты

Лос-Анджелес, 10 января. Известная певица Виктория Бекхэм рассказала поклонникам, как в 45 лет ей удается оставаться такой стройной и красивой.

Бывшая «перчинка» из группы Spice girls хорошо выглядит для своего возраста. У нее подтянутое лицо и гладкая кожа.

Мать четверых детей призналась, что у нее есть особый секрет красоты. По утрам Виктория выпивает две чайных ложки натурального яблочного уксуса. Она считает, что он уничтожает бактерии в организме и снижает уровень сахара в крови.

Звезда также уверена, что яблочный уксус помогает ей удерживать вес. Как пишет издание «Газета Кемерова», через какое-то время после уксуса Бекхэм пьет стакан кипяченой воды с лимоном.

Такой напиток улучшает пищеварение и запускает работу желудка. Лимонная вода также очищает тело от токсинов и положительно влияет на кожу. Она выглядит здоровой и бархатистой.

Супруга знаменитого футболиста Девида Бекхэма по утрам ест семена чиа с малиной, запивает их миндальным молоком. Виктория также заботится о здоровье всех членов семьи. Она старается, чтобы муж и дети ели только органические продукты, которые богаты клетчаткой.

После завтрака певица выпивает двойной эспрессо и идет в спортивный зал. На тренажерах она занимается не менее двух часов в день.

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