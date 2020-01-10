Путин объявил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту начнется 1 июля

Ялта, 10 января. Полноценное грузовое движение по Крымскому мосту начнется с 1 июля этого года. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу глава государства принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров [по Крымскому мосту]», — рассказал он.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Переправа является самой длинной в России, ее протяженность составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика.

23 декабря состоялась торжественная церемония запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. В ней принял участие президент РФ, который проехал по переправе через Керченский пролив в кабине машиниста поезда, а также пообщался с рабочими-мостовиками. Затем первый поезд сообщения «Петербург — Севастополь» пересек пролив.

Ранее российский лидер подчеркнул, что Крымский мост возведен по самым современным технологиям и при правильной эксплуатации может простоять века. Он напомнил, что в свое время попытки построить переправу через Керченский пролив предпринимались трижды, но ни одна не увенчалась успехом.