В Петербурге расследуют гибель девушки «повара» из мема 2000 годов

Санкт-Петербург, 10 января. После смерти подруги героя шуточного видеоролика 2000 годов, ставшего впоследствии узнаваемым мемом «Повар спрашивает повара», завели уголовное дело. Отмечается, что в постановлении о возбуждении речь идет о причинении смерти по неосторожности.

Тело 17-летней уроженки Казахстана обнаружили вечером перед Новым годом. Труп нашли в квартире, которая расположена в историческом центре Петербурга на Загородном проспекте. Хозяин помещения и ее молодой человек — 24-летний Антон Сидоров является тем самым автором известного видеоролика «Повар спрашивает повара».

Как пишет издание «Невские новости», накануне праздника пара поссорилась. По словам молодого человека, он ненадолго покинул квартиру. Мужчина уточнил, что вернувшись, нашел девушку мертвой. Полиция не исключает, что погибшая могла употреблять запрещенные к обороту вещества. По неподтвержденной информации, несовершеннолетняя имела склонность к некоторым эмоциональным расстройствам и приему антидепрессантов.

Известно, что из ближнего зарубежья девушка приехала в Северную столицу учиться в политехническом колледже. После проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело.