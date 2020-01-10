Москва, 10 января. Соединенные Штаты, не стерпев отказ Ирана «разойтись миром», ответили ударом по украинскому «Боингу-737» в Тегеране.

Отношения между США и Ираном обострились после убийства американскими военными командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани под Багдадом. В ответ на преступные действия Вашингтона иранские силы нанесли удар по американской базе «Айн аль-Асад» в западном Ираке, что стало главной темой для СМИ.

Представители США и американская пресса вслед за главой Белого дома Дональдом Трампом старались снизить ущерб, который был нанесен авиабазе. Представители Белого дома даже запускали слухи, что Иран якобы нанес «выверенный» удар, чтобы не задеть никого из американцев. После того, как в Сеть попали сделанные во время и после атаки кадры и стало известно о вывозе большого количества раненых из Ирака, очевидно, что очередная попытка вывести Тегеран на переговоры потерпела крах.

Предложения американской администрации «разойтись миром» были отвергнуты после убийства Сулеймани, после этого США запустили машину пропаганды.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение практически сразу после взлета из тегеранского аэропорта 8 января утром. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Многие эксперты считают, что украинский самолет был сбит ракетой, которую запустила американская сторона.