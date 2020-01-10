Американский «Хищник» был замечен в небе над Тегераном в день крушения «Боинга-737»

Тегеран, 10 января. Иранские военные рассматривают причастность США к крушению «Боинга-737» над Тегераном в качестве основной версии. Об этом южноафриканскому порталу Live Report сообщил военный источник в Иране.

По его словам, в день крушения самолета в иранском небе был замечен беспилотник MQ-1 Predator («Хищник»), который сегодня есть на вооружении только у американской армии. Власти Ирана озвучат эту версию, как только будут найдены неопровержимые доказательства.

«США пытались уничтожить иранский правительственный самолет, на котором находились люди, ответственные за ракетный удар по американским базам. Однако по ошибке был сбит обычный гражданский авиалайнер. Мы считаем, что это главная версия», — пояснил собеседник Live Report.

Напомним, что утром 8 ноября украинский самолет «Боинг-737», направляющийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение. Лайнер разбился через 3 минуты после вылета из иранской столицы. На его борту находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана. Канада уже направила в Тегеран официальную делегацию для установления причин трагедии.

Иранские военные утверждают, что самолет был сбит американским беспилотником. Отметим, что незадолго до этого БПЛА «Хищник» был использован ВВС США для нанесения ударов по аэропорту Багдада. Жертвой этой атаки стал командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.