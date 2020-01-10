МАК готов помогать в расследовании крушения «Боинга» в Иране

Москва, 10 января. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в случае обращения иранской стороны готов оказать содействие в проведении технического расследования крушения украинского «Боинга» под Тегераном. Об этом сообщили в пресс-службе МАК.

«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — сказали в пресс-службе комитета в комментарии РИА Новости.

Напомним, пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Выживших в результате авиакатастрофы нет. По одной из версий, украинский самолет мог сбить беспилотник США на волне обострения отношений Вашингтона и Тегерана.