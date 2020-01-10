Резервный борт заберет туристов из РФ после жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье

Анталья, 10 января. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, совершивший жесткую посадку в Анталье, летел без пассажиров. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в авиакомпании.

Лайнер A321-200 с бортовым номером VQ-BRS вылетел из Москвы в пятницу. В воздушном пространстве Турции экипаж самолета запросил экстренную посадку. Лайнер сел с третьей попытки, во время приземления шасси самолета от удара повредило фюзеляж, а также взорвалась шина.

В авиакомпании сообщили, что борту самолета не было пассажиров. Никто из членов экипажа не пострадал.

«Самолет летел туда, чтобы забрать группу туристов, которые выезжали на новогодние праздники», ― сообщил источник ФАН.

По данным ФАН, шасси пробило дыру в районе кухни, поэтому даже если бы были на борту люди, никто бы не пострадал.

«За туристами уже вылетел резервный борт. Вылет из Антальи не будет задержан», ― добавил источник в авиакомпании.

Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.



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По предварительным данным, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность гидравлической системы и шасси. Специальная комиссия проведет расследование по факту инцидента, по итогам которого назовет точную причину экстренной посадки лайнера.