Многомиллионные долги вынудили ФБК обратиться за деньгами к кредиторам

Признанный иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального погасил почти 4,7 млн рублей долгов за счет полученных «теневым путем» денег кредиторов и спонсоров. В счет уплаты ФБК придется вновь выпускать «сенсационные» и не основанные на фактах расследования.

«Теневые» счета ФБК

О погашении столь крупной задолженности перед компаниями в качестве возмещения ущерба за столичные незаконные акции оппозиции ранее в Facebook сообщил сотрудник ФБК Владимир Милов. По его словам, общая сумма претензий к ФБК со стороны ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автодороги» составляла 4 млн 660 тыс. рублей. Для выплаты долгов иноагент ФБК обратился для оказания материальной помощи к подписчикам. Однако собрать удалось лишь 1,3 млн рублей, как утверждает Милов. При этом номер расчетов, на которые люди могли осуществлять переводы, можно было узнать лишь в личной беседе с Миловым. Остальная сумма была получена от «кредиторов».

Тяжелое финансовое положение ФБК, связанное с арестом счетов за дело об отмывании 75 млн рублей, со штрафами для сотрудников и контролем за финансовой составляющей со стороны органов, вынудили организацию активно искать деньги, необходимые на погашение долгов. Обращение к физлицам-кредиторам является показателем, что ФБК и его сотрудники почувствовали дефицит средств. Возникает логичный вопрос о способах выполнения организацией своих долговых обязательств перед кредиторами. Учитывая контроль за деятельностью ФБК и отсутствие высокого официального дохода, вернуть многомиллионную сумму и проценты с кредита организация не сможет. Вполне вероятно, что выплата по кредитным обязательствам будет осуществляться путем предоставления определенных услуг.

ФБК специализируется на выпуске расследований. Учитывая необходимость расплачиваться с кредиторами за деньги, полученные «теневым путем», в дальнейшем стоит ждать очередных «сенсационных», и в то же время не основанных на фактах и доказательствах расследований.

ФБК нарушает закон и наживается на гражданах

Использование «теневых счетов» выглядит как явная попытка обойти закон. Ведь фактически деньги для работы иноагента поступают, однако спонсоров Милов выдать не решается. Федеральное агентство новостей (ФАН) посчитало, что за попытками скрыть источник получения средств стоит западное финансирование в обход законодательства РФ. Ведь деньги на нужды ФБК поступали не на официальные, а на «теневые» счета.

Позже журналисты «Коммерсанта», опираясь на информацию ФАН о возможном денежном транше ФБК от западных компаний и физлиц, спросили непосредственно Милова об источнике средств на погашение миллионных долгов. Сотрудник ФБК голословно отверг идею западного финансирования организации, однако называть спонсоров отказался.

За попытками скрыть источник дохода ФБК также может скрываться желание сотрудников структуры Навального нажиться на гражданах. Милов не предоставляет никаких выписок со счетов, которые бы говорили о реальном количестве средств, полученных от спонсоров и подписчиков, жертвующих свои деньги.

Реальные доходы от сбора денег и суммы, которые озвучил Милов, могут существенно разниться. Это крайне удобный инструмент для заработка. Ведь даже после выплаты долга почти в 4,7 млн рублей ФБК продолжает собирать деньги с граждан. Не исключено, что реальный объем сборов в несколько раз больше озвученной Миловым суммы. Аналогичная ситуация обстоит и со спонсорами, которые выделили миллионы на выплату ФБК долгов. Объем полученных средств может быть намеренно занижен, ведь проверить информацию не удастся.

Учитывая арестованные счета фонда и контроль за его финансовыми операциями, получение средств ФБК от «кредиторов» является фактически обходом законодательства. Уполномоченным органам следует проверить информацию о получении ФБК денег на погашение долгов в размере почти 4,7 млн рублей и выполнении российских законов. Ведь полученных «теневым способом» средств может хватить ФБК не только на погашение задолженностей, но и на дальнейшую деятельность организации.

Олигарх Чичваркин — «тайный спонсор» ФБК Навального

Стоит отметить, что получением денег от «кредиторов» Милов может называть обращение к богатым спонсорам ФБК.Учитывая попытки скрыть имя спонсора во избежание шумихи и интереса следствия, им могут быть деятели, которые ранее уже финансировали деятельность ФБК. Одним из главных спонсоров ФБК выступает живущий в Лондоне основатель «Евросети» Евгений Чичваркин.

Олигарх в Англии официально создал организацию, целью которой является финансирование ФБК. При этом Чичваркин признался, что на российское законодательство ему плевать, а важно лишь выполнение западных законов. С таким заявлением он выступал в эфире «Радио Свободы». Бизнесмен не раз отмечал, что с ФБК у него доверительные отношения, поэтому лично он не знает, с какой целью и в каком объеме тратятся выделяемые им средства на деятельность структуры Навального. Очевидно, что и вопросов к Милову о необходимости перечислять средства на «теневые счета», а не на официальные, у Чичваркина не возникло.

Подтверждает стремление олигарха финансово обеспечить ФБК также поздравление Чичваркиным россиян на Новый год. В эфире издания The Bell бизнесмен сообщил, что «в прекрасной России будущего», которую стремится строить Навальный, в 2020 году сменится власть, отменятся налоги и произойдут другие социальные изменения. Это было представлено олигархом в качестве подарка гражданам России. Неудивительно, что после столь громкого заявления Чичваркина у ФБК оказалось в наличии несколько миллионов на погашение долгов от «спонсора».

Признанный иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» продолжает нарушать закон и находит обходные пути для получения средств от западных спонсоров, таких как презирающий российское законодательство олигарх Чичваркин.