Представители США передали Зеленскому данные по катастрофе «Боинга» в Иране

Киев, 10 января. Украинский президент Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала данные по катастрофе самолета «Боинг-737» в Иране. Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», — добавил дипломат в сообщении в микроблоге Twitter.

Пристайко добавил, что ожидает беседы Зеленского с другим представителем США — государственным секретарем Майклом Помпео.

Самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту «Боинга-737» находились граждане Украины, Германии, Швеции, Канады, Великобритании, Ирана и Афганистана — всего 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Эксперты, а также иранские военные сходятся во мнении, что пассажирский самолет сбил беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Конфликт между Вашингтоном и Тегераном обострился после того, как американские силы убили в окрестностях Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее политолог и публицист Дмитрий Захаров подчеркнул, что все факты указывают на виновность Соединенных Штатов, которые всеми силами пытаются переложить ответственность на Иран. Эксперт считает, что это был даже не теракт в прямом смысле этого слова, а диверсия США.