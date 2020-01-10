Выигравшая в лотерею миллиард рублей россиянка изменила имя в соцсети

Москва, 10 января. Победительница самой крупной российской лотереи Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей, скрыла свою страницу в социальной сети «Одноклассники» и изменила реальную фамилию и фото профиля.

«Информация доступна только друзьям», — сообщается на странице жительницы Подмосковья.

Профиль женщины в «Одноклассниках» теперь виден только ограниченному кругу пользователей, а аккаунт «ВКонтакте» удален.

Розыгрыш лотереи с рекордным призом проводился в новогоднюю ночь, напоминает «Газета.ru». Счастливый билет оказался у жительницы Московской области Надежды Бартош. Его женщине подарила дочь на день рождения, в общей сложности у Бартош было 10 новогодних билетов.

Победительница рассказала, что покупает лотерейные билеты несколько раз в год и в участии в розыгрышах видит скорее развлечение, чем способ заработать деньги. По ее словам, новогодние тиражи «Русского лото» она не пропускает никогда.

Бартош призналась, что не надеялась победить и после выигрыша не сразу поверила в успех. Полученные деньги она планирует потратить на развитие своего дела и благотворительность, а также собирается купить себе украшение на память об удаче.

В «Столото» объяснили, что выигрыши свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней. После этого в течение полугода деньги (за вычетом подоходного налога в 13%) должны поступить на счет, указанный победителем.

После Нового года в лотерее «Столото» случился еще один крупный выигрыш. На Рождество житель Пензенской области выиграл 123 миллиона рублей, потратив на билет 50 рублей и угадав семь чисел из 49. Обладатель счастливого билета за призом пока не обращался.