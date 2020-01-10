Эксперты Superjob рассказали, влияют ли внешние данные на карьерный рост

Москва, 10 января. Большинство работодателей по-прежнему считают, что внешность влияет на получение работы и продвижение по карьерной лестнице. Это подтверждается опросом компании Superjob, результаты которого поступили в распоряжение Федерального агентства новостей.

В социологическим опросе приняли участие 500 работодателей и 3000 россиян в возрасте от 18 лет. Из них 66% работодателей считают, что хорошие внешние данные могут помочь при трудоустройстве.

Только 24% работодателей не видят связи между внешностью и получением работы. Связь привлекательности и карьеры представители компаний оценили на 4,8 балла из 10.

При это 6 из 10 человек верят в пользу приятной внешности при устройстве на работу. Как отмечают эксперты, в 2009 году на внешность обращали внимание 80% работодателей.

В продвижение по службе, в том числе благодаря внешности, в 2009 году верили 77%. Сейчас этот показатель сократился до 60%.

Ранее эксперты назвали, что мотивирует жителей Петербурга эффективнее работать. Лучшим мотиватором является высокая заработная плата и бонусы.

Далее идет карьерный рост, удобный график работы. Треть респондентов также заметили, что лучше работают, если их задачи сложные и интересные.

При этом на трудоспособность коллектива совершенно не влияет наличие новогодних корпоративов и проведение мероприятий для тимбилдинга в праздничные дни.