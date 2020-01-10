Сирия, 10 января. Конвой подкрепления ВС США прибыл в Хасаку. Продолжились провокации со стороны джихадистов на юге провинции Идлиб. В Ираке задержаны два террориста ИГИЛ1*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет ответные боевые действия против радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб, а также на юге Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): в иракской провинции Салах-ад-Дин потеряло двух членов «спящей ячейки» в результате рейда иракских военнослужащих.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с правительственными силами в районе города Маарет-ан-Нуман на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: столкнулись с протурецким ополчением на севере провинции Хасака, где обменялись с ними ударами.

Международная коалиция: в Хасаку направили конвой подкрепления к одной из бас ВС США.

Провинция Алеппо

Как сообщает источник в сети Twitter (@shahed_alep), на юге Алеппо подразделения Сирийской арабской армии (САА) проводят рейд в местах, где укрываются остатки альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Халса и Аль-Хумейра. В ответ радикалы открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии у международной трассы M-5, связывающей Алеппо с провинцией Дамаск и столицей САР. Как передает новостное агентство Aleppo AMC, в ответ по базам радикалов ударили с воздуха самолеты ВКС РФ. Сведений о потерях боевиков в живой силе или боевой технике пока не поступало.

Провинция Идлиб

Российские и сирийские самолеты совершили вылет к предместьям города Маарет-ан-Нуман где нанесли точечные удары в ответ на провокации со стороны джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам». Напомним, что со вчерашнего дня в Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня, на прошлой неделе количество вылетов ВКС РФ было сокращено в 30 раз. Однако, даже потеряв с ноября прошлого года сорок поселков и территорий, общей площадью 300 квадратных километров, джихадисты отказались идти на соглашение с правительственными силами и спровоцировали боестолкновения у поселка Айн-Кара и у поселка Бабила. Сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по опорным пунктам радикалов, как передает портал Baladi News.

Провинция Хасака

Как сообщает новостное агентство Alk Habour 21, в районе базы ВС США у поселения Химо был замечен конвой подкрепления для американских солдат, в состав которого входили также грузовики с боеприпасами и бронированные автомобили.

С помощью артиллерии силы протурецкого ополчения нанесли удары по опорным пунктам курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает агентство Euphrates Post, курдские радикалы совершили попытку проникнуть за линии обороны протурецких отрядов, однако были отброшены к начальным позициям. Ни одна из сторон пока не сообщила о потерях в своих рядах.

Ирак

Как сообщает военно-аналитический Twitter-канал Analyst Mick, на севере Ирака в провинции Салах ад-Дин были задержаны силами внутренней безопасности Ирака два члена спящей ячейки «Исламского государства». Помимо двух членов группировки военнослужащим удалось изъять у террористов боеприпасы и вооружение. По данным источника, оба террориста были задержаны в поселке Аль-Ширкат. Ранее новостное агентство SANA сообщало, что иракские власти начала антитеррористическую кампанию в провинции Салах ад-Дин. В ней приняли участие 59-я бригада 6-й дивизии армии Ирака, 37-я бригада 9-й дивизии, а также два отряда спецназа и инженерные войска.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал от США направить в Багдад своих представителей для выработки механизма вывода американских войск, как сообщает ТАСС. Напомним, что парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск, в частности американских, со своей территории, после того как ВС США грубо нарушили суверенитет страны, когда без предупреждения нанесли авиаудар по аэропорту Багдада 3 января. Целью американской авиации был кортеж автомобилей, где находились высокопоставленные члены Корпуса Стражей Исламской революции и «Хашд аш-Шааби». В результате атаки погиб глава спецназа КСИР Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

1 Организация запрещена на территории РФ.