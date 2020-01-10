Правозащитники призвали Google изменить политику предустановки приложений на смартфоны

Москва, 10 января. Международные правозащитные организации направили открытое письмо гендиректору Alphabet Inc Сундару Пичаю с просьбой пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны с операционной системой Android.

Авторы обращения напомнили, что смартфоны с системой Android содержат предустановленные приложения, которые не могут быть удалены пользователями. Правозащитники уверяют, что подобное положение вещей делает пользователей уязвимыми в вопросах сбора и передачи личных данных без их ведома и согласия.

«Конфиденциальность не может быть роскошью, предлагаемой только тем людям, которые могут себе это позволить», — говорится в письме.

Правозащитники просят принять меры, которые позволят отказаться от использования предустановленного программного обеспечения на устройствах с операционной системой Android.

По их мнению, компания Google должна разрешить пользователям Android полностью удалять предустановленные приложения. Кроме того, правозащитники обратились к разработчикам Android с просьбой усовершенствовать механизм обновления, предустановленного программного обеспечения.

Стоит отметить, что холдинг Alphabet Inc является собственником компании Google.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что бизнес-модели американских компаний Facebook и Google представляют угрозу правам человека. В докладе отмечалось, что бизнес-модели данных компаний, базируются на слежке и вынуждают пользователей идти на «сделку с дьяволом». По мнению правозащитников, компания Google нарушает права пользователей в вопросе неприкосновенности частной жизни. Кроме того, в Amnesty International подчеркнули, что Facebook, Instagram, Whatsapp и YouTube начали следить за своими пользователями еще 10 лет назад.

В декабре 2019 года в Госдуме РФ обратили внимание на то, что Facebook выполняет установки американских властей по вмешательству в выборы разных стран, заявив о необходимости принять меры.