США используют фейковые видео, чтобы обвинить Иран в крушении украинского «Боинга»

Москва, 10 января. США и проамериканские СМИ пытаются обвинить Иран в крушении украинского «Боинга» в Тегеране. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое разоблачает фейк американских СМИ о якобы причастности Ирана к крушению украинского «Боинга».

Подконтрольные Вашингтону СМИ вторые сутки распространяют недостоверную информацию, согласно которой спутниковые средства слежения якобы зафиксировали пуск зенитных ракет на территории Ирана. При этом западные СМИ не предоставляют каких-либо доказательств в поддержку этой нелепой версии.

Недостоверность версии западных СМИ подтверждается публикацией так называемой «расследовательской» конторы Bellingcat, которая получила широкую известность благодаря скандальному расследованию о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. Bellingcat использует видеозапись, опубликованную оппозиционным блогером, эмигрантом из Ирана, на которой якобы запечатлен момент «попадания ракеты» в украинский «Боинг».

Существует два видеоролика, на которых зафиксировано падение украинского рейса PS752. Один из видеороликов был сделан из кабины движущегося автомобиля. На этом видео нет никаких признаков попадания ракеты в авиалайнер. Данное видео было опубликовано в соцсетях ранним утром 8 января.

Второй видеоролик был снят с другого ракурса. На нем можно увидеть яркую вспышку, которая якобы свидетельствует о «попадании ракеты». Данное видео опубликовал в своем Telegram-канале блогер Нариман Гариб. При этом канал блогера носит название «PS752», из чего можно сделать вывод, что он был специально заранее создан для распространения информации о крушении «Боинга» под Тегераном.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — ????Nariman (@NarimanGharib) 9 января 2020 г.

В своем блоге Гариб активно критикует иранские власти, распространяя фейки о «плохой жизни» в Иране. Гариб ведет блог с 2009 года, однако пик его активности приходится на 2019 год.

Опубликованное Гарибом видео было взято на вооружение так называемыми «расследователями» из Bellingcat. Именно этот видеоролик был отправлен журналистам американского агентства New York Times, которые сразу же его «верифицировали».

Российский блогер Валентин Богданов (@valentinbogdanov) рассказал, как осуществляется «верифицирование» подобных видеороликов редакцией New York Times.

«С прошлого года в NYT есть команда визуальных расследований. Одна из ключевых фигур там - Кристиан Триберт. Бывший сотрудник Bellingcat. Кольцевая композиция», — пояснил Богданов.

Кроме того, источники в социальных сетях обратили внимание на тот факт, что снимавший будто бы заранее знал, в какой точке ночного неба произойдет «попадание» условной «ракеты» в самолет. Позднее блогер Эхсан Юсефи показал каким образом создаются подобные фейки.

«Мы добавили еще одну ракету, чтобы показать, что видео могло быть отредактировано. Сейчас нечасто увидишь правду в социальных медиа», — отмечает Юсефи.

We added another rocket to prove that this video could be modified!

These days the truth is not necessarily what we see on social media.#Iran #IranPlaneCrash #UkrainianPlaneCrash #PS752 pic.twitter.com/5uJIL2LWVX — Ehsan Yousefi (@ehs_ysf) 9 января 2020 г.

Напомним, что 3 января ВВС США нанесли удар по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции провел операцию «Мученик Сулеймани», целью которой стали американские силы, оккупировавшие территорию Ирака.

8 января в районе Тегерана потерпел крушение украинский авиалайнер «Боинг-737». На борту самолета находились 177 человек, среди которых граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана. По данным иранских военных, пассажирский авиалайнер был сбит американским беспилотником MQ-1 Predator.