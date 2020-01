США используют фейковые видео, чтобы обвинить Иран в крушении украинского «Боинга»

Москва, 10 января. США и проамериканские СМИ пытаются обвинить Иран в крушении украинского «Боинга» в Тегеране. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое разоблачает фейк американских СМИ о якобы причастности Ирана к крушению украинского «Боинга».

Подконтрольные Вашингтону СМИ вторые сутки распространяют недостоверную информацию, согласно которой спутниковые средства слежения якобы зафиксировали пуск зенитных ракет на территории Ирана. При этом западные СМИ не предоставляют каких-либо доказательств в поддержку этой нелепой версии.

Недостоверность версии западных СМИ подтверждается публикацией так называемой «расследовательской» конторы Bellingcat, которая получила широкую известность благодаря скандальному расследованию о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. Bellingcat использует видеозапись, опубликованную оппозиционным блогером, эмигрантом из Ирана, на которой якобы запечатлен момент «попадания ракеты» в украинский «Боинг».

Существует два видеоролика, на которых зафиксировано падение украинского рейса PS752. Один из видеороликов был сделан из кабины движущегося автомобиля. На этом видео нет никаких признаков попадания ракеты в авиалайнер. Данное видео было опубликовано в соцсетях ранним утром 8 января.

Второй видеоролик был снят с другого ракурса. На нем можно увидеть яркую вспышку, которая якобы свидетельствует о «попадании ракеты». Данное видео опубликовал в своем Telegram-канале блогер Нариман Гариб. При этом канал блогера носит название «PS752», из чего можно сделать вывод, что он был специально заранее создан для распространения информации о крушении «Боинга» под Тегераном.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB