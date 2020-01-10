Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Анталье

Анталья, 10 января. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в турецком городе Анталья. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Экипаж лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросил экстренную посадку в Анталье. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность гидравлической системы и шасси.

Самолет экстренно сел с третьей попытки. Во время посадки шасси самолета от удара повредило фюзеляж, а также взорвалась шина. В результате инцидента никто не пострадал — самолет летел без пассажиров, поэтому информацию в российское консульство не передавали.

«Шасси выскочило в районе кухни, поэтому даже если бы были на борту люди, никто бы не пострадал. В этом месте никто не сидит», — уточнил источник ФАН.

Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.



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Специальная комиссия проведет расследование по факту инцидента, по итогам которого назовет точную причину экстренной посадки лайнера.