Цукерберг спрогнозировал изменения в мире на ближайшие 10 лет

Вашингтон, 10 января. Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг дал прогноз развития технологий и общества на ближайшие 10 лет.

По словам миллиардера, раньше он каждый год ставил себе какую-либо цель, однако теперь решил начать мыслить более глобально и не зацикливаться на себе. Самым главным социальным изменением, которое произойдет до 2030 года, как полагает Цукерберг, станет усиление роли миллениалов в политике. Именно им предстоит перенять бразды правления странами. От их мнения будут зависеть такие важные вопросы, как экология, стоимость образования и здравоохранения.

Основатель Facebook также верит в дальнейшее развитие социальных платформ. Вот только в новом десятилетии они будут становиться не шире, а уже. Американский бизнесмен подчеркнул, что с появлением Facebook и других социальных сетей была решена задача глобализации, однако теперь у людей появилась потребность в близости, поэтому вскоре мир увидит новые социальные платформы, объединяющие небольшие группы людей.

Кроме того, соцсети и мессенджеры дадут серьезный толчок бизнесу, который может за небольшие деньги продвигать свои товары и услуги в Интернете.

Еще одним важным трендом станет развитие технологий дополненной и виртуальной реальности. Они позволят усилят эффект присутствия и облегчат общение людей на расстоянии. Эти два фактора дадут возможность решить некоторые современные социальные проблемы, такие как рост стоимости жилья и неравенство людей в зависимости от их географии.