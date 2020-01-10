Кабмин ФРГ сообщил, что Путин и Меркель могут обсудить отношения США и Ирана

Берлин, 10 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Москву 11 января может обсудить с президентом России Владимиром Путиным напряженность в отношениях США и Ирана. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге.

Он отметил, что на столе переговоров Путина и Меркель — обширный ряд тем.

«Напряженность в отношениях между Ираном и США может стать темой переговоров», — сказал Штеффен Зайберт.

Ранее он заявлял, что тема обострения отношений Ирана и США обязательно будет на повестке переговоров Путина и Меркель, но при этом поездка канцлера ФРГ в Россию имеет и другие цели. По словам Зайберта, речь на переговорах пойдет о международных вопросах, которыми занимаются Германия и Россия.

Напомним, новый виток обострения в отношениях Ирана и США начался после того, как американцы нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Кассем Сулеймани. Пентагон сообщал, что удар был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. В качестве ответных действий Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

Спустя несколько часов после ответных действий Ирана под Тегераном потерпел крушение пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) «Боинг-737». В результате катастрофы погибли 176 человек: девять членов экипажа и 167 пассажиров. Позже со стороны США стали появляться сообщения, что самолет якобы сбили иранской ракетой. При этом, по имеющимся данным, лайнер сбил американский беспилотник. Как отмечали эксперты, появившиеся в западных СМИ обвинения в адрес Ирана в якобы причастности к крушению украинского «Боинга» звучат как попытка американской стороны снять с себя ответственность за трагедию.