Российские либералы на страже американской демократии

8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта «Имам Хомейни» потерпел крушение самолет «Боинг-737-800», выполнявший рейс Тегеран — Киев, принадлежащий авиаперевозчику «Международные авиалинии Украины». По официальным данным, погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Первоначально посольство Украины в Иране писало о возможной аварии двигателя воздушного судна, но потом убрало эти слова.

И тут после непродолжительной тишины премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава располагает разведданными, которые якобы свидетельствуют о том, что «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.

Был такой фильм ДМБ, там была шутка про суслика, которого не видно, но он есть. Вы когда-нибудь слышали о спецслужбах Канады? Скорее всего — нет, а они, оказывается, есть. И работают в Иране и Ираке лучше, чем США. Канадские шпионы — это вам не газ «новичок», уделали американцев, которые обладают военными базами и огромным военным контингентом в регионе. По этой причине многие западные СМИ подозрительно отнеслись к этому заявлению.

Позднее ситуация прояснилась: телеканал СВС сообщил о том, что это США передали Канаде разведывательную информацию, которая якобы подтверждает версию о крушения «Боинга» из-за залпа иранского зенитно-ракетного комплекса. Почему сами США не опубликовали такую информацию? Да потому что им никто не поверит, поэтому они привлекли своего вечного вассала и союзника — Канаду, а после и более мелкого вассала — Украину. С заявлением о том, что версия о попадании ракеты в украинский «Боинг» не исключается, выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Удивляет печальный факт, что позицию США, ничем не подтвержденную и провокационную, как и в случае с наличием химического оружия в Ираке, быстрее, чем американские СМИ, пропагандируют российские либералы. Отечественная «про-двинутая» общественность еще и пытается связать крушение «Боинга» с «российским следом».

Например, Волков ищет следы Кремля в иранской трагедии: «навальнистам» к таким методам не привыкать. Михаил Тимонов, являясь депутатом Мосгордумы, жалеет о том, что не успел съездить в Иран, и считает «бенефиты» России в свете роста цен на нефть после начала конфликта Ирана и США. «МБХ-Медиа» и «Радио Свобода» промолчать не смогли. Первые разродились отвратительной подборкой «мемов» про начало Третьей мировой войны, куда включили также Ройзмана с Понасенковым. Вторые тоже не пытаются быть корректными, утверждая словами украинского генерала, что в катастрофе, вероятнее всего, есть иранский след. Эти издания молчат о том, что иранская сторона готова предоставить все материалы и доказательства для исследования американскими и украинскими специалистами.

Нет желания комментировать подобные заявления, но они уже не выглядят как обычная антироссийская пропаганда российских вассалов западных спецслужб, а больше похожи на состав государственной измены. Обвинение собственной страны и ее президента в крушении украинского самолета на территории Ирана — это измена Родине и подрыв государственного строя.

Мы хотим призвать всех адекватных людей в нашей стране к борьбе с подобными заявлениями и их создателями, так как отсутствие повестки и поддержки у оппозиции и либеральных СМИ ведет их к предательству интересов России.

Медиагруппа «Патриот» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета. Мы надеемся на скорейшее расследование катастрофы и привлечение к ответственности виновных лиц.