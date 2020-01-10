Киев, 10 января. Украинский «Нафтогаз» собирается подать обновленные иски к России по активам в Крыму, объявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, рассматривать иски будет Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. Причиной подачи иска в «Нафтогазе» назвали «потерю возможности использовать имущество в Крыму».

«Там большая сумма требований — пять миллиардов долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше семи миллиардов долларов», — уточнил Витренко.

По его словам, решение трибунала ожидается «в конце 2020 года или 2021 году».

Напомним, «Нафтогаз» еще в 2017 году подал иск к России в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием компенсировать потерю активов, которые украинская компания якобы потеряла в результате воссоединения Крыма с РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство крымчан высказались за становление Крыма российским регионом.

Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву.

Ранее Витренко заявил, что украинская сторона довольна условиями газового контракта с российской компанией «Газпром» и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны.