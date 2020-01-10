Экс-прокурор Украины Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ в Донбассе превысили боевые

Киев, 10 января. Небоевые потери украинских силовиков в Донбассе по итогам пяти лет превысили боевые, об этом сообщил бывший главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

«Цифры страшные, особенно небоевые потери», — рассказал Матиос в комментарии изданию Цензор.НЕТ.

По словам экс-прокурора, с 2014 года 3 тысячи 379 украинских силовиков в Донбассе скончались от болезней. В результате боевых действий погибли 3 тысячи 31 человек. Кроме того, Матиос сообщил, что по небоевым причинам в Донбассе были травмированы 10 тысяч 718 силовиков, по боевым ― 11 тысяч 694 человека.

«Не буду детализировать, но армия и силовые структуры — часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, безопасности, плохой управляемости и так далее», ― добавил экс-прокурор.

Матиос считает, что для уменьшения количества небоевых потерь в украинской армии необходимо создавать систему военной юстиции. Он подчеркнул, что приказы и уставы в армии выполняются только в том случае, если есть командование, военная прокуратура, военная полиция со следствием и военные суды. В качестве примера он привел израильскую военную систему. Матиос назвал ошибкой ликвидацию военной прокуратуры.

Ранее разведка Народной милиции ДНР сообщила о сокрытии очередных потерь среди личного состава вооруженных сил Украины в Донбассе. Так, в районе пригородного села Пески, где дислоцируются подразделения 56-й бригады ВСУ, двое рядовых устроили драку между собой. Еще один случай произошел в селе Широкино, где расположилась 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. Солдат, разряжая автомат, выстрелил себе в ногу. В той же бригаде, практически в один день с предыдущим случаем, рядовой покончил с собой.