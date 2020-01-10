Дональд Трамп — террорист №1

Дональд Трамп, усевшись в кресло президента Соединенных Штатов, занимается откровенным терроризмом, и теперь по праву является террористом №1. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как все начиналось

Еще в далеком 2011 году Дональд Трамп активно критиковал действующего тогда президента США Барака Обаму за то, что тот был готов развязать войну с Ираном ради своего переизбрания. Затем Трамп, уже участвуя в предвыборной гонке, обещал американцам вывести войска с Ближнего Востока и ослабить влияние США на международной арене, углубившись во внутреннюю политику. Трампа называли сторонником изоляционизма, он даже сомневался в целесообразности существования НАТО.

Однако уже на посту президента что-то пошло не так. Он принимал решения, которые до него не решались сделать прочие американские лидеры.

В апреле 2018 года США вместе со своими союзниками без санкции ООН выпустили по территории Сирии 103 крылатые ракеты, включая «Томагавки» морского базирования, управляемые авиабомбы и ракеты «воздух-земля». И уже тогда мир замер в ожидании новой войны.

И теперь уже недавние события красноречиво показывают, что для Трампа нет предела в международной политике. 3 января в Ираке американскими вооруженными силами был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. По информации американских СМИ, генерал был убит по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.

Убийство высокопоставленного официального лица государства, входящего в ООН, стало беспрецедентным в современной истории нарушением международного права. США разрушили международные нормы, которые складывались несколько столетий — в течение XIX и XX веков.

Но и это еще не все. Есть все основания полагать, что США причастны к крушению «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» — самолет мог быть сбить американским беспилотником. И эта версия набирает все больше популярности.

Политика террора

По словам депутата Государственной думы Александра Шерина, США занимаются терроризмом на государственном уровне.

«Скоро дойдем до того, что иностранные спецслужбы будут засылать человека, чтобы уничтожить какого-нибудь несговорчивого президента, генерала. Это же полный бред, нарушение всех канонов и существующих каких-то договоренностей», — пояснил Александр Шерин.

Вся эта ситуация напомнила политику сетевую компьютерную игру, в которой находится Дональд Трамп. «Такое ощущение, что он сидит у большого компьютера, играет в игру, направляет туда ракеты, сюда ракеты и в общем чате тут же занимается перепиской с остальными участниками этого процесса», уверен депутат.

«Он как бы играет в «Танки» со своими соседями и друзьями. И вся страна наблюдает, как он в эту игру играет. Он видит, что у него восемь лет, хочет по максиму получить весь набор, который полагается президенту: скандалы, сопротивление, оппозиция, ну и, конечно же, войнушка. Он как будто в компьютерной игре собирает трофей, щит, дополнительные жизни. Трамп собирает набор предшественников, изучает историю, как и какой президент себя вел. Кто что оставил. Кто-то вьетнамские деревни сжигал вместе с детьми и стариками, а кто-то вообще ядерную бомбу сбросил на два города Японии. Он хочет оставить какой-то след в истории. И вот он в этой игре: здесь я генерала убил, здесь войну объявил», — добавил Александр Шерин.

Трамп — угроза

Как заметил политолог Владимир Карасев, террор — это устрашение политических противников путем физического насилия или убийства. Именно террором занимается Дональд Трамп, усевшись в президентское кресло Соединенных Штатов. Именно терроризм стал государственной политикой официального Вашингтона.

«Главные постулаты правления Трампа — это насилие, запугивание и устрашение своих политических противников. По последним международным опросам, даже вчерашние союзники Трампа шарахаются от него как от прокаженного. А в свете последних событий в Иране можно смело говорить о том, что президент США Дональд Трамп является террористом №1 в мире. Нужно быть извращенным циником или законченным психопатом, чтоб после очередного акта террора тут же говорить с пострадавшими о добре и мире. А на следующий день их же вновь уничтожать. Трамп является угрозой мировому сообществу, а угрозы принято ликвидировать», — уверен Владимир Карасев.

Человек с ядерным оружием

Как считает депутат Евгений Федоров, американцы рассматривают окружающий мир как мир туземцев, которые не имеют ни на что прав. Трамп будет бомбить весь мир ядерным оружием в интересах американского доллара и процветания Соединенных Штатов.

«Колониальная стратегия — всегда фашизм и террор. То, что гитлеровскую Германию назвали фашисткой, а Британию — нет, это просто пропаганда. Очевидно, в работорговле куда больше от фашизма, чем в терроре Гитлера. Когда выводили индейцев, 90% погибало в дороге, трюмах кораблей. <…> Это бандитское государственное строительство. Как колониальное государство может строить свою государственность без бандитизма по отношению к другим народам? Никак. В этом и отличие колониального строительства», — заявил Евгений Федоров.

По словам кандидата исторических наук, главного редактора журнала «Архонт» Антона Бредихина, сегодняшнее поведения лидера США — это не то, что было обещано американскому народу в период избрания Трампа.

«Где же тот здоровый американский национализм и изоляционизм, направленный на улучшение ситуации внутри самих североамериканских штатов? Разве за новые убийства американских солдат на Ближнем Востоке голосовали белые пуритане? А чего стоят призывы к убийству тех или иных лидеров Сирии и Ирана, которые находятся за тысячи километров от американских фермеров и ничем им угрожать не могут?» — обратил внимание эксперт.

Политолог подчеркнул, что американские войска из Ирака не выводятся. Наоборот — Вашингтоном разыгрываются новые военные кампании. Нет процесса демилитаризации страны, ситуация на внутриполитическом фронте весь президентский срок Трампа только накаляется.