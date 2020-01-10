США спекулируют на теме катастрофы «Боинга», чтобы ввести санкции против Ирана

Москва, 10 января. Сообщения со стороны США о якобы причастности Ирана к крушению украинского самолета «Боинг» нужны Вашингтону для проталкивания «санкционной повестки». С таким мнением выступил политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

Он выразил уверенность, что Тегеран не причастен к авиакатастрофе — об этом, по его словам, свидетельствуют действия иранских властей по расследованию трагедии.

«Если бы самолет был сбит иранской ракетой, то к расшифровке ящиков не допустили бы представителей Канады и «Боинга». Канада является страной, которая обменивается информацией с США. Так не ведет себя страна, у которой была возможность сбить самолет ракетой — она бы засекретила все данные», — подчеркнул Дмитрий Абзалов в комментарии NewInform.

По мнению эксперта, сейчас США спекулируют на теме авиакатастрофы, чтобы ввести санкции против Ирана. Он считает, что до того, как появятся официальные данные расследования, эти спекуляции будут достаточно интенсивны, особенно с учетом того, что Вашингтон намерен настаивать на еще более жестких ограничениях в отношении Тегерана.

«Сейчас под соусом определенных заявлений многие пытаются получить серьезную санкционную позицию. Например, в свое время правительство САР обвиняли в химатаке в Восточной Гуте. Обвинения были, санкции частично введены были. Сначала в информационном вбросе протаскивают санкционную повестку, а потом вводят санкции», — резюмировал Абзалов.

Ранее руководитель Института политических исследований Сергей Марков согласился с версией, что пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» сбила американская ракета. По его мнению, крушение «Боинга» МАУ нужно США для обвинений в терроризме в адрес Ирана. По имеющимся данным, пассажирский «Боинг» в небе над Тегераном сбил американский беспилотник.

Напомним, авиакатастрофа произошла через несколько часов после того, как иранские силы подвергли обстрелу базы США в Ираке в качестве ответных действий на убийство американцами лидера спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Выживших при крушении самолета под Тегераном нет: погибли 176 человек, в том числе 167 пассажиров и девять членов экипажа.