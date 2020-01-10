Депутат Федоров уверен, что «Боинг-737» был сбит беспилотником США

Москва, 10 января. Депутат Госдумы Евгений Федоров выразил уверенность, что украинский «Боинг-737» был сбит в Тегеране американским беспилотником.

Он полагает, что американцы таким образом пытались отвлечь внимание общественности от преступного убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Кроме того, атака на самолет должна была стать ответом на действия, который принял Тегеран в связи с гибелью Сулеймани.

«Скорее всего целью удара был военный, либо пассажирский иранский самолет, который они хотели сбить таким же образом, как до этого убили иранского генерала, чтобы продолжить свою карательную операцию против Ирана», — пояснил Федоров порталу iReactor.

Напомним, что 3 января ВВС США нанесли удар по автоколонне, которая находилась возле аэропорта Багдада и по самому аэропорту, в результате чего погиб командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. В ответ иранский «Корпус стражей исламской революции» объявил о военной операции «Мученик Сулеймани», целью которой стала борьба с американскими силами, оккупировавшими Ирак.

8 января над Тегераном потерпел крушение украинский самолет «Боинг-737», на борту которого находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана. Иранские военные утверждают, что лайнер был сбит американским беспилотником MQ-1 Predator, который принял воздушное судно за иранский самолет. Канада уже направила в Тегеран делегацию для расследования катастрофы.