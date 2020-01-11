Россияне отметили праздник Рождества Христова. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Рождество Христово отпраздновали в России
7 января христиане в России отметили одну из главных дат календаре. Светлый праздник Рождества Христова. Согласно преданию, младенец Иисус родился в Вифлееме у Пресвятой Девы Марии именно в этот день (хотя, например, католики в отличие от православных празднуют это событие 25 декабря). Рождество — одно из самых красивых торжеств. В ночь на среду в церквях по всей стране прошли богослужения, а поучаствовали в них около 2,5 млн человек. В нашей столице (в храме Христа Спасителя) церемонию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«С пришествием в мир Христа Спасителя мы получили реальную надежду на спасение, на освобождение от греха, от зла в человеческой жизни и особенно в своих собственных сердцах, в своей внутренней жизни», — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
А президент России Владимир Путин 7 января приехал в родной Санкт-Петербург. Как и в прошлом году, он посетил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Здесь его крестили еще в далеком 1952-м.
«Дорогие мои земляки, петербуржцы, ленинградцы, я поздравляю вас с Рождеством Христовым! С Новым годом! Будьте здоровы, будьте счастливы! С праздником!», — поздравил всех с Рождеством и пожелал успехов глава государства.
Субсидии на здравоохранение
Правительство России утвердило субсидии на медицинскую сферу. Около 95 млрд рублей выделят с 2020 по 2022 годы на строительство объектов здравоохранения. В списке их значится 53 — это детские центры, онкологические диспансеры, поликлиники в 46 регионах страны. 33 объекта уже софинансировались и раньше, остальные 20 впервые получат такую поддержку. Адресные субсидии выделяются в рамках госпрограммы и национального проекта по развитию здравоохранения. В этом году поступит 35,5 млрд рублей; в следующем почти 30 млрд и, наконец, 30,5 млрд в 2022-м. Эти меры, по задумке властей, повысят доступность и качество медицинской помощи в российских субъектах.
Новый штрафы за пропаганду наркотиков
Российские законодатели решили «прикрыть лавочку» интернет-дилерам. Кабмин внес в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду и рекламу наркотиков в Интернете. Так, если документ примут в текущем виде, нарушителей ждет административная ответственность: для рядовых граждан — от 5 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц ставки повышаются — их штраф составит от 50 000 до 100 000. И, наконец, самое жесткое наказание ждет лиц юридических — от миллиона до полутора миллионов рублей (плюс возможная приостановка деятельности на 90 суток). Статистика МВД показала, что число таких преступлений в последнее время неизменно растет. Лишь за первое полугодие 2019-го эксперты вынесли свыше 12 000 решений о блокировке интернет-ресурсов за пропаганду наркотиков. Сейчас законопроект ожидает рассмотрения, но точная дата пока не определена.
Пожар в Подмосковье
Страшная трагедия приключилась на этой неделе в Подмосковье. Восемь человек стали жертвами пожара в деревне Малышево Раменского района. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Огонь вспыхнул 7 января в бытовках местного тепличного комплекса. В тушении пожара участвовали более 30 спасателей. По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки. Позже выяснилось, что сгоревший комплекс был частным, а бытовки для рабочих построены в нем самовольно. СМИ уже сообщили, что все погибшие — граждане Вьетнама. Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Туристические рекорды Крыма
Весьма оптимистичные итоги года подвели в Крыму. Полуостров побил рекорд по количеству туристов за все постсоветское время. Статистику озвучил глава крымской республики Сергей Аксенов. Так, по его словам, в 2019-м регион посетили почти 7,5 млн человек. Это на 9% больше, чем годом ранее. Среди зарубежных туристов — большая часть украинцев, белорусов и казахов. Среди стран ЕС лидер Германия — на ее долю пришлось 7% от всех иностранных гостей в Крыму. До полуострова добирались по воде, воздуху, но самым популярным маршрутом стал Крымский мост через Керченский пролив. Его автодорожная часть открылась еще в 2018 году, они приняла на себя 57% от всего туристического потока региона. Ну, и учитывая, что меньше месяца назад открылась и железнодорожная часть моста, новые рекорды точно не за горами.
30 машин провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке под лед на глубину до двух метров ушло около 30 машин. ЧП произошло в бухте Воевода, это побережье острова Русский. Любители подледной рыбной ловли припарковались в пяти метрах от суши. Лед, хотя хрупким его уже и не назовешь, нагрузки не выдержал и дал трещину. Некоторым водителям удалось выехать на землю, другим пришлось дожидаться спасателей. Но обошлось, что радует, без жертв и без пострадавших, в МЧС считают, что это — счастливая случайность. Ну а рыбаки остались без улова и временно без транспорта. Напомним, что кроме опасности для жизни выезд на лед влечет за собой административный штраф до 3000 рублей.