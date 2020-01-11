Россияне отметили праздник Рождества Христова. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Рождество Христово отпраздновали в России 7 января христиане в России отметили одну из главных дат календаре. Светлый праздник Рождества Христова. Согласно преданию, младенец Иисус родился в Вифлееме у Пресвятой Девы Марии именно в этот день (хотя, например, католики в отличие от православных празднуют это событие 25 декабря). Рождество — одно из самых красивых торжеств. В ночь на среду в церквях по всей стране прошли богослужения, а поучаствовали в них около 2,5 млн человек. В нашей столице (в храме Христа Спасителя) церемонию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «С пришествием в мир Христа Спасителя мы получили реальную надежду на спасение, на освобождение от греха, от зла в человеческой жизни и особенно в своих собственных сердцах, в своей внутренней жизни», — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А президент России Владимир Путин 7 января приехал в родной Санкт-Петербург. Как и в прошлом году, он посетил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Здесь его крестили еще в далеком 1952-м. «Дорогие мои земляки, петербуржцы, ленинградцы, я поздравляю вас с Рождеством Христовым! С Новым годом! Будьте здоровы, будьте счастливы! С праздником!», — поздравил всех с Рождеством и пожелал успехов глава государства.

Субсидии на здравоохранение Правительство России утвердило субсидии на медицинскую сферу. Около 95 млрд рублей выделят с 2020 по 2022 годы на строительство объектов здравоохранения. В списке их значится 53 — это детские центры, онкологические диспансеры, поликлиники в 46 регионах страны. 33 объекта уже софинансировались и раньше, остальные 20 впервые получат такую поддержку. Адресные субсидии выделяются в рамках госпрограммы и национального проекта по развитию здравоохранения. В этом году поступит 35,5 млрд рублей; в следующем почти 30 млрд и, наконец, 30,5 млрд в 2022-м. Эти меры, по задумке властей, повысят доступность и качество медицинской помощи в российских субъектах.

Новый штрафы за пропаганду наркотиков Российские законодатели решили «прикрыть лавочку» интернет-дилерам. Кабмин внес в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду и рекламу наркотиков в Интернете. Так, если документ примут в текущем виде, нарушителей ждет административная ответственность: для рядовых граждан — от 5 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц ставки повышаются — их штраф составит от 50 000 до 100 000. И, наконец, самое жесткое наказание ждет лиц юридических — от миллиона до полутора миллионов рублей (плюс возможная приостановка деятельности на 90 суток). Статистика МВД показала, что число таких преступлений в последнее время неизменно растет. Лишь за первое полугодие 2019-го эксперты вынесли свыше 12 000 решений о блокировке интернет-ресурсов за пропаганду наркотиков. Сейчас законопроект ожидает рассмотрения, но точная дата пока не определена.

Пожар в Подмосковье Страшная трагедия приключилась на этой неделе в Подмосковье. Восемь человек стали жертвами пожара в деревне Малышево Раменского района. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Огонь вспыхнул 7 января в бытовках местного тепличного комплекса. В тушении пожара участвовали более 30 спасателей. По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки. Позже выяснилось, что сгоревший комплекс был частным, а бытовки для рабочих построены в нем самовольно. СМИ уже сообщили, что все погибшие — граждане Вьетнама. Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Туристические рекорды Крыма Весьма оптимистичные итоги года подвели в Крыму. Полуостров побил рекорд по количеству туристов за все постсоветское время. Статистику озвучил глава крымской республики Сергей Аксенов. Так, по его словам, в 2019-м регион посетили почти 7,5 млн человек. Это на 9% больше, чем годом ранее. Среди зарубежных туристов — большая часть украинцев, белорусов и казахов. Среди стран ЕС лидер Германия — на ее долю пришлось 7% от всех иностранных гостей в Крыму. До полуострова добирались по воде, воздуху, но самым популярным маршрутом стал Крымский мост через Керченский пролив. Его автодорожная часть открылась еще в 2018 году, они приняла на себя 57% от всего туристического потока региона. Ну, и учитывая, что меньше месяца назад открылась и железнодорожная часть моста, новые рекорды точно не за горами.