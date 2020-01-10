Лолита выиграла первый суд у экс-супруга

Москва, 10 января. Популярная певица Лолита Милявская одержала первую победу в суде над своим бывшим мужем Дмитрием Ивановым. Артистка требует признать брак с тренером фиктивным.

Звездный адвокат Сергей Жорин, который ведет дело Лолиты, сообщил, что Иванов подал жалобу в Басманный районный суд Москвы на иск певицы.

«Но недавно ее (жалобу. — Прим. ФАН) рассмотрели и благополучно отклонили. Сейчас материалы дела снова отправлены в мировой суд. Будем продолжать доказывать фиктивность его союза с Лолитой», — сказал Жорин в интервью «СтарХит».

Кроме того, бывший возлюбленный эпатажной исполнительницы намерен выяснить, откуда у Лолиты оказались его переписки с любовницей, которые были приобщены к материалам дела о разводе. По словам адвоката, Иванов уже прислал запрос в его контору с требованием объяснить «природу их происхождения».

«Ни о каком мирном разводе речи точно не идет», — добавил представляющий интересы Лолиты в суде адвокат.

Желание 56-летней звезды доказать фиктивность отношений с супругом появилось после того, как ей попала в руки переписка Иванова с любовницей. Причем мужчина общался со своей пассией через подаренный женой ноутбук, делал новой возлюбленной подарки за счет Лолиты. Певица объявила о расставании с супругом летом прошлого года, накануне десятилетнего юбилея совместной жизни.