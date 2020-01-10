Швыткин отреагировал на попытки США переложить на Иран ответственность за сбитый «Боинг»

Российские политики отреагировали на попытки США переложить на Иран ответственность за сбитый украинский «Боинг». В частности, позицию США раскритиковал зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин, который считает недопустимыми любые вбросы до окончания расследования.

Ранее с попыткой бездоказательно обвинить Иран в крушении «Боинга» под Тегераном выступили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По версии Трюдо, украинский «Боинг-737» был якобы сбит иранской ракетой.

Подобные заявления не выдерживают никакой критики в связи с отсутствием каких-либо результатов расследования, отмечают политики и эксперты. В комментарии Федеральному агентству новостей зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что вбросы такого рода только вредят объективности следствия.

«Я всегда придерживаюсь точки зрения, что до окончания расследования все комментарии такого рода могут повлечь за собой серьезные последствия, — отметил политик. — То, как США и Канада заранее пытаются переложить ответственность на Иран, — это проявление ангажированности их позиции. Такие голословные заявления имеют единственную цель: отвлечь внимание от ракетного удара, который нанесли США, убив иранского генерала, и вообще переложить на Иран всю ответственность за сложившуюся в регионе ситуацию. Думаю, до полного окончания расследования нужно воздержаться от безответственных комментариев, наподобие тех, какие делают США и Канада, которые пытаются использовать эту ситуацию в своих интересах».

Зампред комитета ГД высоко оценил сдержанную и взвешенную позицию Тегерана.

«Уверен, что встречное предложение Ирана о возможном привлечении к расследованию США, — это очень разумный и взвешенный шаг, который поможет объективному расследованию причин трагедии на основе всех необходимых экспертиз, расшифровки черных ящиков и заключения комиссии, которая даст окончательный ответ», — резюмировал Юрий Швыткин.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии ФАН отметил убедительность версии, что самолет украинских авиалиний мог быть сбит американским беспилотником, и США, чтобы уйти от ответственности, пытаются переложить вину на Иран.

Напомним, «Боинг-737-800» украинских авиалиний, выполнявший рейс Тегеран — Киев, потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту: пассажиры и члены украинского экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Ранее, 3 января ударом с американского беспилотника был убит видный иранский военный деятель, генерал Касем Сулеймани, который в это время находился в Ираке. Вместе с генералом погибли сопровождавшие его лица. Вскоре стало известно, что убийство было совершено по личному приказу президента США Дональда Трампа. В ответ на этот акт международного терроризма Иран атаковал американские военные базы.

После убийства Сулеймани президент США Дональд Трамп фактически превратился в международного террориста номер один, заявили Федеральному агентству новостей депутаты Госдумы Александр Шерин и Евгений Федоров, с этой точкой зрения согласны многие российские политологи.

Собеседники ФАН подчеркивают, что США нагло нарушают все правила и нормы, фактически, превратившись в международную террористическую организацию. Ситуация складывается настолько вопиющая, что даже ближневосточные союзники Вашингтона все решительнее требуют вывода американских войск из региона, в частности, с таким заявлением выступил Иран, на территории которого произошло подлое убийство Сулеймани.