Поклонская заявила, что не имеет отношения к регистрации бренда «Няш-Мяш»

Москва, 10 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не имеет отношения к бренду «Няш-Мяш», который пыталась зарегистрировать компания «Бернейз».

Ранее стало известно, что компания «Бернейз» отозвала из Роспатента заявку на регистрацию товарного знака «Няш-Мяш», которая была подана в марте 2019 года. Кроме того, компания подавала заявку на регистрацию бренда «Няш-Мяш — Крым наш», однако она остается на рассмотрении Роспатента.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не причастна к регистрации данных брендов, передает ForPost.

«Никакого отношения к этому я не имею», — пояснила парламентарий.

Напомним, интернет-мем с использованием образа Поклонской возник весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Тогда Поклонская возглавила прокуратуру Крыма и дала пресс-конференцию. Выступление хрупкой и одновременно строгой девушки вызвало большой интерес у пользователей Сети по всему миру. Позднее в Интернете появилось большое количество мемов, в том числе в стиле аниме с использованием образа Поклонской.

Окончательно мем сформировался в конце марта 2014 года, когда корреспондент НТВ спросил у Поклонской, как она относится к новому образу, на что Наталья ответила: «Здесь я прокурор. И поэтому никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу!». Позднее Поклонская заявила, что намерена выпускать линейку крымских товаров под брендом «Няш-Мяш».