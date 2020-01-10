Националист Корчинский предложил запретить въезд на Украину выступавшим в РФ артистам

Киев, 10 января. Певцам и актерам, выступавшим на территории России, в том числе в Крыму, должен быть запрещен въезд на территорию Украины, иначе следом за ними придет российский спецназ. Об этом заявил украинский радикал Дмитрий Корчинский.

«Если эти люди есть где-то в артистической тусовке в Московии, то это значит, что они лояльные к москальской власти и являются солдатами пропагандистского фронта. У москалей нет артистов, у них есть солдаты пропагандистского фронта. Пускать солдат на свою территорию невозможно. Сегодня мы пускаем москальских пропагандистов, а завтра «зеленых человечков», — заявил он в эфире телеканала «Магнолия ТВ».

Корчинский указал на международную практику, на которую, по его мнению, следует ориентироваться Киеву. Националист привел в пример Израиль, не пускающий на свою территорию антисемитов и преследующий их в других странах.

«Мы вместо того, чтобы следовать международной практике, здравому смыслу и инстинкту самосохранения… Сейчас этот поток московских пропагандистов снова пойдет сюда», — возмутился спикер.

Украинцев, лояльно относящихся к российским артистам, националист назвал «идиотами». Он выразил недовольство в связи с тем, что представители культурной сферы могут оказывать влияние на людей.

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Украинская сторона неоднократно бездоказательно обвиняла Москву в мнимом «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом РФ многократно указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодолеть внутренний кризис.

Из-за позиции Киева, определяющей Россию «страной-агрессором», 7,3 тысячи граждан России получили отказ во въезде на Украину в 2019 году.