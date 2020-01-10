Красноперов допустил, что украинский «Боинг» в Иране могли сбить по заказу США

Военный эксперт Андрей Красноперов предположил, что украинский «Боинг-737» могли сбить специально, чтобы обвинить впоследствии Иран.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных сотрудников американской администрации и разведку ВС США сообщил, что разбившийся под Тегераном украинский пассажирский самолет мог быть сбит двумя иранскими ракетами зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1».

Представители Вашингтона высказали предположение, что во время взлета украинский авиалайнер якобы мог высветиться на радарах иранских комплексов ПВО как потенциальная мишень, после чего связь с «Боинг-737» «Международных украинских авиалиний» пропала. Сообщается, что разведка США не стала сразу сообщать о полученной информации, так как ее сначала необходимо было проверить, отмечает CNN.

Однако с этим допущением не согласен военный аналитик, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что «в этой ситуации Соединенные Штаты Америки пытаются намеренно «перевести стрелки» на Иран, так как им необходимо выставить Иран в негативном свете как «страну, сбивающую гражданские самолеты».

«В этой ситуации мне не очень понятно, зачем иранским ЗРК в принципе нацеливаться на гражданский авиалайнер, взлетающий из Тегерана — столицы страны. Особенно, если подавляющее большинство пассажиров — граждане Ирана. Во-вторых, после попадания ракеты такого комплекса, как «Тор», фюзеляж лайнера разрушился бы еще в воздухе, что привело бы к большому разлету фрагментов самолета и, если судить по снимкам с места крушения, обломки самолета сконцентрированы в одном месте», — поясняет эксперт.

По его же словам, нанесенные украинскому самолету повреждения могут свидетельствовать о применении другого противовоздушного комплекса.

«Самолет мог сбить любой человек при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Я думаю, их сейчас можно много найти, в том числе и американского производства. Они бьют в пределах 3,5 км, и тут можно вспомнить, как в том же Афганистане душманы американские «Стингеры» пускали по нашим военным самолетам, так что не исключено, что и в этой ситуации мог быть использован такой комплекс. Это были утренние, предрассветные часы, полная темнота, и пустить из любой подворотни ракету, а потом сесть в машину и уехать — проще простого. Такое вооружение умещается в багажнике автомобиля. Тут все просто», — продолжает собеседник ФАН.

Действительно, за те две минуты, что самолет находился в воздухе, до момента крушения, он мог, максимум, отлететь от аэропорта взлета на 10 километров. И как раз за это время неизвестный мог нацелиться на самолет и поразить его на небольшой скорости и высоте.

«Это лишний раз подчеркивает, что атака могла быть спланированной акцией против Ирана, его пытались «подставить». Тем более если учитывать его конфликт с США. Вся эта ситуация очень сильно напоминает сбитый в небе над Донбассом малайзийский «Боинг». Там тоже была «подстава», хотели «стрелки перевести» на ополченцев, и тоже «доказательства» и обвинения появлялись в самые кратчайшие сроки. Есть параллели. Кто-то хотел и делал все возможное, чтобы очернить Иран. Это политика, сложная вещь, и концы будет тяжело найти», — подчеркнул Красноперов.

Расставить все точки над i в этой ситуации поможет работа авиационных специалистов и расшифровка бортовых самописцев, которые будут вскрыты 10 января.

«В защиту Тегерана говорит его желание максимально обширно освещать эту тему. Они уже пригласили украинских специалистов и сотрудников компании «Боинг» для расследования крушения самолета. То есть Иран открыт и готов к сотрудничеству, что было бы странно, если бы там понимали, что сбили авиалайнер, пусть и случайно. Так что американская версия не выдерживает критики», — заключил эксперт.

Напомним, выполнявший рейс в Киев «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду, 8 января. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

Ранее издание Live Report привело слова иранского военного источника о том, что США планировали уничтожить правительственный самолет с лицами, которые отвечали за нападение на базу «Айн-аль-Асад» и другие, однако в итоге по ошибке был сбит обычный гражданский лайнер. Кроме того, перед падением самолета неподалеку иранскими средствами слежения был обнаружен БПЛА MQ-1 Predator, который стоит на вооружении армии США.