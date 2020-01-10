Адвокат Жорин заявил, что до Лолиты у Иванова уже был фиктивный брак

Москва, 10 января. Адвокат певицы Лолиты Милявской заявил, что ее пятый муж Дмитрий Иванов уже состоял в фиктивном браке. Молодой инструктор по сквошу был женат на женщине 1954 года рождения.

История развода Лолиты и Дмитрия Иванова обрастает все новыми подробностями. Адвокат Сергей Жорин заявил, что Иванов преследовал только корыстные цели.

Инструктор, который младше певицы на 12 лет, не планировал строить с ней семью. Жорин утверждает, что он жил с Лолитой только для получения гражданства Израиля.

Певица оформила гражданство по закону (в Израиле похоронен ее отец), а Иванов получил израильские документы как ее супруг. Но это не первая его авантюра ради гражданства, уверен правозащитник.

Он рассказал, что в 2009 году Иванов женился на москвичке, которая была значительно старше его. Брак продлился всего 8 месяцев.

«Иванов, который родом из Белоруссии, получил гражданство РФ, а затем стремительно развелся. Не исключено, что это был типичный фиктивный брак», — прокомментировал Жорин, его слова приводит KP.Ru.

Адвокат выразил надежду на то, что суд примет это обстоятельство во внимание. К тому же, Лолита никогда не знала об этом браке, поскольку Иванов не рассказывал о прошлом, добавил Жорин.

Пока адвокаты решают вопрос с разводом, Лолита находится на отдыхе. Она опубликовала фото со Стивеном Сигалом, которого встретила в Дубае. Фанаты считают, что из них бы получилась хорошая пара.